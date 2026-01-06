Red Hat en Nvidia intensiveren AI-samenwerking voor Rubin

Red Hat kondigt een speciaal afgestemde versie van RHEL aan voor het Nvidia Rubin-platform. Het bedrijf belooft vanaf de eerste dag ondersteuning voor de nieuwe AI-architectuur, die later dit jaar beschikbaar komt. De samenwerking moet bedrijven helpen AI-projecten sneller in productie te brengen.

Red Hat lanceert Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA, een editie die volledig is geoptimaliseerd voor het aankomende Rubin-platform. De Linux-distributie ondersteunt vanaf de lancering alle platformfuncties van de nieuwste Nvidia-architecturen.

Het Nvidia Rubin-platform bestaat uit zes geïntegreerde componenten: de Vera CPU, Rubin GPU, NVLink 6 Switch, ConnectX-9 SuperNIC, BlueField-4 DPU en Spectrum-6 Ethernet Switch. De Vera CPU beschikt over 88 aangepaste cores en levert tot 1,2 TB/s aan geheugenbandbreedte. Rubin GPU’s bieden 22 TB/s gecombineerde bandbreedte via acht HBM4 memory stacks.

Nvidia presenteert het Rubin-platform tijdens CES. Volgens de fabrikant levert de architectuur tot tien keer lagere kosten per token bij inferencing van mixture-of-experts modellen vergeleken met het huidige Blackwell-platform.

Day 0 support voor complete AI-portfolio

De ondersteuning strekt zich uit over het complete Red Hat AI-portfolio. Red Hat Enterprise Linux fungeert als brug tussen de nieuwe hardware en de software-ecosystemen voor moderne AI. Het OS introduceert ondersteuning voor Nvidia Confidential Computing, wat enhanced security biedt voor GPU’s, geheugen en modeldata tijdens de complete AI-lifecycle.

Red Hat OpenShift voegt support toe voor Nvidia infrastructure software en de CUDA X libraries. Daarmee krijgen gebruikers geautomatiseerde deployment, configuratie en lifecycle management van accelerated computing. Red Hat werkt al langer intensief samen met Nvidia aan optimalisatie van AI-workloads op OpenShift AI.

Red Hat AI breidt de integraties met Nvidia verder uit. Het platform voegt ondersteuning toe voor distributed inference met open source-modellen van Nvidia op Red Hat AI Inference Server en OpenShift AI. Jensen Huang, CEO van Nvidia, stelt: “Nvidia en Red Hat industrialiseren samen open source om AI naar het bedrijfsleven te brengen, te beginnen met het Vera Rubin-platform.”

Red Hat Enterprise Linux support voor het Nvidia Vera Rubin-platform wordt beschikbaar wanneer de hardware in de tweede helft van 2026 verkrijgbaar is. Gebruikers kunnen de laatste drivers en integratietools via het Red Hat Customer Portal ophalen. Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA blijft volledig aligned met de hoofdversie van het besturingssysteem, waardoor gebruikers eenvoudig kunnen overstappen naar traditionele RHEL wanneer hun productie-eisen dat vragen.