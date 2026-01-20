Cultuur, niet code, is de grootste uitdaging voor Kubernetes

Elk jaar neemt de CNCF poolshoogte van cloud native computing, de technologie waaraan het haar bestaan te danken heeft. Of het nu draait om cloud native computing als geheel, Kubernetes of containerisatie, de conclusie is dat het volwassen is geworden. Echter stuit de uitrol van containers in IT-omgevingen op een analoge probleem: weerstand bij collega’s.

Inmiddels is de CNCF in staat om een volwaardig ‘maturity model’ los te laten op bedrijven die gebruikmaken van cloud native. Wie dat doet, weet eigenlijk al dat de technologie zelf volwassen is. De cijfers laten dit zien, met 98 procent van ondervraagde organisaties die cloud native technologieën hebben geadopteerd. Maar daartussen valt een onderscheid te maken dat een duidelijk pad schetst van experimentatie naar adoptie. Een kwart heeft (bijna) alle development en deployment op cloud native basis uitgerold, tegenover 34 procent die dit grotendeels doet en 32 procent die gedeeltelijk met de technologie aan de slag is.

Grenzen aan de groei

De keerzijde van vrijwel universele adoptie is dat er geen grote groeispurten meer aan zullen komen, of op zijn minst gebonden is aan de groei van de IT-industrie in zijn geheel. Hoe dan ook wordt de uitdaging van cloud native andersoortig in de komende tien jaar ten opzichte van het afgelopen decennium dat de technologie (en de CNCF) heeft doorgemaakt. Nu draait de strijd niet om het wegnemen van complexiteit, maar het overtuigen van personeel om verdere veranderingen door te voeren. 47 procent van de ondervraagden noemt dit als de grootste uitdaging voor cloud native vandaag de dag.

De struikelblokken lijken voorspelbaar genoeg op het pad naar AI-adoptie te liggen. Daar is Kubernetes weliswaar in trek (met 66 procent adoptie voor generatieve AI-workloads) maar is deployment in de echte wereld het gevaar. “Het gat tussen ambitie en realiteit is grimmig”, aldus Jonathan Bryce, Executive Director, Cloud and Infrastructure bij The Linux Foundation. Concreter: mensen trekken zich terug van de infrastructuur die ooit voor hun gebruik ontworpen was, terwijl AI-agents de taken op dit gebied overnemen.

Daarin schuilt de volgende uitdaging van cloud native. Hoe ontwerp je een nieuwe versie van de technologie die inspeelt op AI? Het risico is dat MCP-servers, het Agent2Agent-framework en andere nieuwe innovaties eigenlijk een pad bewandelen dat doodloopt. Immers zijn ze bedoeld om AI anno 2026 te realiseren en te werken met de IT-systemen die ze tegenkomen. Het probleem is dat dit nieuwe legacy kan creëren wanneer blijkt dat er eigenlijk een geheel andere architectuur rondom AI nodig is, met bijvoorbeeld veel minder tussenstappen, applicaties, processen en beheerlagen om aan efficiëntie te winnen.

Onzekerheid

Bovenal is de abstractielaag van cloud native (Docker-containers, Kubernetes, composable infrastructuren, ingress controllers, service meshes, container runtimes, et cetera) de sterkste kracht ervan en tegelijkertijd iets dat tot complicaties kan leiden. Voor AI-systemen zijn abstractielagen immers extra valkuilen als het alternatief eenvoudiger is. Een andere infrastructuur is wellicht nodig. Kijk alleen al naar het feit dat identity management-bedrijven agents inmiddels als een nieuwe groep behandelt, niet in een onduidelijk schemergebied tussen admins en service-accounts aan de ene kant en reguliere gebruikers daartegenover.

We weten alleen niet hoe die AI-gedreven infrastructuur er precies uitziet, want niets is een greenfield IT-wereld meer. Cloud native blijkt op dit gebied niet alleen volwassen te zijn, maar mogelijk net zo rigide als de technologieën die het verving.

Geruststelling

Alle IT-technologieën leiden tot technische schuld. Wie software niet bijhoudt, krijgt op den duur te maken met incompatibiliteit, securityproblemen en/of hoge kosten. De cloud native beweging kan dus niet zomaar stilstaan; de nagenoeg volledige adoptie van de principes en innovaties erachter brengt daar geen verandering in. De CNCF heeft echter tevens door dat infrastructuur niet zomaar verandert. Kubernetes en containerisatie zijn wereldwijde best practices geworden doordat ze genoeg professionals overtuigden om ze te gebruiken. Uit het onderzoek blijkt dat deze overtuigingskracht ook rondom AI een kritieke factor blijft.

Lees ook: Wie ontwikkelt het OS voor AI? VAST Data gaat er vol voor