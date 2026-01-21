Inferencing-startup Baseten 5 miljard waard na Nvidia-investering

De Amerikaanse AI-startup Baseten heeft 300 miljoen dollar aan groeikapitaal opgehaald bij een waardering van 5 miljard dollar. De investeringsronde werd geleid door Institutional Venture Partners en CapitalG, het groeifonds van Alphabet dat zich richt op latefase-investeringen.

Ook chipfabrikant Nvidia stapte in en zou circa 150 miljoen dollar hebben bijgedragen. Dit meldt SiliconANGLE op basis van berichtgeving door The Wall Street Journal.

Baseten bouwt infrastructuur voor het draaien van AI-modellen in productieomgevingen. Het bedrijf richt zich specifiek op inference, het moment waarop een getraind model daadwerkelijk wordt gebruikt om voorspellingen of antwoorden te genereren. Nu steeds meer organisaties AI-toepassingen uitrollen, groeit de behoefte aan betrouwbare en schaalbare infrastructuur om die modellen met lage vertraging en hoge beschikbaarheid te laten functioneren.

Het platform van Baseten neemt een groot deel van de complexiteit weg die normaal komt kijken bij het operationeel maken van machinelearningmodellen. In plaats van zelf infrastructuur op te zetten, kunnen teams via Baseten modellen uitrollen met minimale configuratie. Het systeem regelt automatisch de benodigde resources en optimaliseert de uitvoering over onder meer GPU’s in verschillende cloudomgevingen.

Naast het uitvoeren van modellen biedt het platform functionaliteit voor beheer en monitoring. Teams kunnen prestaties volgen, versies beheren en updates uitrollen zonder aparte tooling te hoeven ontwikkelen. Daarmee richt Baseten zich nadrukkelijk op organisaties die AI in hun kernprocessen willen inzetten, maar geen eigen infrastructuurteam willen of kunnen bouwen.

Belang van inferenceplatformen neemt toe

De investering van Nvidia is opvallend, omdat de chipfabrikant steeds actiever wordt in software- en infrastructuurbedrijven die inference ondersteunen. Nu de markt verschuift van het trainen van grote modellen naar het efficiënt inzetten ervan, neemt het belang van inferenceplatformen snel toe. Tegelijkertijd investeert Nvidia hiermee opnieuw in een bedrijf dat gebruikmaakt van zijn eigen hardware, wat vragen oproept over de rol van de chipmaker in het bredere AI-ecosysteem.

Met de nieuwe financiering wil Baseten zijn platform verder opschalen en inspelen op de toenemende vraag naar productieklare AI-infrastructuur. Het bedrijf had vóór deze ronde al honderden miljoenen dollars opgehaald bij investeerders zoals Greylock Partners, Spark Capital en Bond Capital.