Perplexity breidt cloudstrategie uit met Azure naast AWS

Microsoft heeft een cloudcontract ter waarde van 750 miljoen dollar gesloten met AI-startup Perplexity. Met deze overeenkomst kiest Perplexity er bewust voor om zijn cloudstrategie te verbreden, naast de langdurige samenwerking met Amazon Web Services.

De deal heeft volgens Bloomberg een looptijd van drie jaar en draait om het gebruik van Microsofts Azure-platform en de Foundry-dienst voor het uitrollen van AI-modellen.

Perplexity krijgt via Foundry toegang tot een breed aanbod aan zogeheten frontier-modellen, waaronder technologie van OpenAI, Anthropic en xAI. Daarmee kan het bedrijf zijn AI-diensten flexibeler ontwikkelen en inzetten zonder afhankelijk te zijn van één modelleverancier of cloudplatform. Volgens Perplexity past deze stap bij de ambitie om gebruikers meer keuze en technologische diepgang te bieden.

AWS blijft belangrijkste cloudpartner

De samenwerking met Microsoft betekent echter geen afscheid van Amazon Web Services. Perplexity benadrukt dat AWS voorlopig de belangrijkste cloudpartner blijft en dat de bestaande infrastructuur daar ongewijzigd wordt voortgezet. Het bedrijf verwacht zelfs de samenwerking met Amazon verder uit te breiden. In de praktijk kiest Perplexity dus voor een multicloudstrategie, iets wat steeds gebruikelijker wordt bij snelgroeiende AI-bedrijven.

Die strategie is opvallend tegen de achtergrond van de juridische spanningen tussen Perplexity en Amazon. In november spande Amazon een rechtszaak aan om te voorkomen dat Perplexity zijn AI-technologie inzet voor winkelfunctionaliteiten die concurreren met Amazons eigen platform. Perplexity noemde die stap destijds een poging om innovatie en keuzevrijheid te beperken. Tegelijkertijd gaf het bedrijf aan al honderden miljoenen dollars te hebben toegezegd aan AWS-diensten.

Azure als platform voor AI-ontwikkeling

Voor Microsoft is de overeenkomst met Perplexity een nieuwe stap in de positionering van Azure als centraal platform voor AI-ontwikkeling. Het bedrijf zet nadrukkelijk in op het aanbieden van meerdere AI-modellen binnen één ecosysteem, zodat klanten per toepassing kunnen kiezen welke technologie het beste past. Microsoft werkt al langer nauw samen met OpenAI en sloot recent ook een overeenkomst met Anthropic.

Volgens Microsoft groeit het gebruik van Foundry snel, zowel in aantallen klanten als in bestedingen. Steeds meer organisaties combineren meerdere AI-modellen binnen hun workloads en besteden daarbij aanzienlijke bedragen aan cloudinfrastructuur. De deal met Perplexity onderstreept die trend en laat zien dat de concurrentie tussen cloudproviders zich steeds sterker afspeelt rond AI-diensten.

Perplexity behoort tot de hoger gewaardeerde AI-startups, maar opereert in een markt waarin concurrenten als Google en OpenAI aanzienlijk meer kapitaal tot hun beschikking hebben. Door samen te werken met meerdere cloud- en modelpartners probeert het bedrijf zijn technologische positie te versterken zonder zich vast te leggen op één ecosysteem. Daarmee weerspiegelt de deal een bredere beweging in de AI-markt, waarin flexibiliteit en keuze steeds belangrijker worden.