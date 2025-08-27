Apple overwoog overname van Mistral AI en Perplexity

Apple zou in gesprek zijn geweest over de mogelijke overname van de AI-bedrijven Mistral AI en Perplexity.Â

Dat meldt The Information op basis van bronnen binnen het bedrijf. Vooral Eddy Cue, verantwoordelijk voor de dienstenafdeling, zou een groot voorstander zijn van een dergelijke deal. Andere topbestuurders, waaronder softwarechef Craig Federighi, zouden daarentegen meer heil zien in het intern ontwikkelen van eigen AI-technologie.

Mistral AI is een Franse startup die in 2023 werd opgericht en werkt aan zogeheten open-weight taalmodellen. Deze modellen zijn kleiner, sneller en eenvoudiger te implementeren dan veel concurrerende systemen, maar moeten toch sterke prestaties leveren bij complexe taken als programmeren en redeneren. Het bedrijf profileert zich als een Europees alternatief voor Amerikaanse spelers als OpenAI en Anthropic.

Perplexity komt uit de Verenigde Staten en bouwt een zoek- en antwoorddienst die AI-modellen combineert met realtime webindexering. De technologie levert gespreksgerichte antwoorden met bronvermelding en wil daarmee een alternatief bieden voor Google.

Een overname van een van deze bedrijven zou Apple miljarden dollars kosten. Historisch gezien doet het bedrijf zelden zulke grote aankopen. Voorbeelden zijn Beats (3 miljard dollar) en Intelâ€™s modemdivisie (1 miljard dollar). Mocht de overeenkomst van 20 miljard dollar met Alphabet, die Google tot standaardzoekmachine op Apple-apparaten maakt, sneuvelen in de Amerikaanse rechtszaal, dan zou een investering in een AI-zoekbedrijf alsnog noodzakelijk kunnen worden. Opvallend is dat het juist Perplexity is dat nu een poging doet om voor 34,5 miljard dollar Google Chrome over te nemen.

Apple wil meer investeren

Tegelijkertijd gaf CEO Tim Cook eind juli tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers aan dat Apple bereid is meer te investeren om de achterstand in kunstmatige intelligentie in te halen. Dat kan volgens hem door extra datacenters te bouwen of door een grotere speler in de sector over te nemen. Concurrenten als Google en Microsoft besteden momenteel jaarlijks tientallen miljarden dollars aan AI en infrastructuur, terwijl Apple tot dusverre een terughoudende strategie volgde en deels leunde op externe datacenters. Hoewel het bedrijf dit jaar al zeven kleinere startups kocht, liet Cook weten dat hij ook openstaat voor grotere overnames als die de AI-plannen van Apple kunnen versnellen.