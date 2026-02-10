Datacenter Lelystad in opspraak: tot wel 66x meer stroom dan geschat

Equinix bouwt bij Lelystad een datacenter met een vermogen dat 66 keer hoger kan uitvallen dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De gemeenteraad kreeg bij het behandelen van het bestemmingsplan te horen dat het een 150 megawatt datacenter zou zijn, maar volgens nieuwe berichten klopt dat niet.

Dat schetsen energie-experts tegenover NU.nl. Aanvankelijk was het vermogen “grofweg ingeschat” op dat wat 3.000 tot 5.000 huishoudens verbruiken. Op basis van berekeningen stelt Enzo Diependaal van Rethink Zero echter dat het datacenter evenveel stroom gebruikt als 200.000 huishoudens. Als die berekening klopt, dan is het stroomverbruik vergelijkbaar met een stad als Utrecht. Dat is daarmee 40 tot 66 keer meer dan de aanvankelijke schatting.

De gemeente heeft naar aanleiding van de publicatie in ieder geval bevestigd dat het verbruik veel hoger uitvalt dan destijds berekend. Als het datacenter volledig in gebruik is genomen, bedraagt het gemiddelde stroomverbruik naar verwachting 86 megawatt. Over een heel jaar is dat 753 gigawattuur, bijna twee keer zo veel als het huidige stroomverbruik van alle burgers en bedrijven in Lelystad.

Een partij als Equinix zorgt er echter ook voor dat het totale energieverbruik van bedrijven niet gigantisch uit de klauwen loopt. Equinix biedt met zijn datacenters namelijk colocatie-diensten. In dit type datacenter huren bedrijven fysieke ruimte om hun eigen servers en apparatuur onder te brengen. Daardoor hoeven ze niet zelf een volledig datacenter te bouwen en te beheren. Als bedrijven geen gebruik zouden maken van colocatie en alles zelf zouden moeten faciliteren, dan zou het energiegebruik bovendien veel minder efficiënt zijn.

Landelijk verbod omzeild

Vijf jaar geleden stemde de gemeenteraad van Lelystad in met het bestemmingsplan voor het datacenter op bedrijventerrein Flevokust Haven. CDA-raadslid Jelle Hijmissen kreeg op basis van antwoorden van ambtenaren de indruk dat het ging om “niet zo’n heel grote ontwikkeling”. Diependaal schetst dat de gemeenteraad de verkeerde antwoorden heeft gekregen. “Het verschil is echt grof, dit datacenter is vergelijkbaar met een middelgrote stad in Nederland.”

Daarnaast geldt sinds 2022 een landelijk verbod op de bouw van hyperscalers buiten Wieringermeer en de Eemshaven. Toenmalig minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) besloot dit na ophef over het geplande datacenter van Meta bij Zeewolde. Het verbod geldt voor datacenters met een vermogen van minstens 70 megawatt.

Het datacenter van Equinix valt daar met 150 megawatt ruim boven. Toch mocht de vergunning alsnog worden aangevraagd. Want datacenters moeten ook minstens 10 hectare groot zijn om onder het verbod te vallen. De drie gebouwen van Equinix beslaan in Lelystad maximaal 7,5 hectare. “Hiermee worden de regels duidelijk omzeild”, aldus Max Schulze van technologiedenktank Leitmotiv.

Voor Equinix is het bedrijventerrein Flevokust Haven de ideale locatie. Managing Director Benelux Michiel Eielts geeft aan dat de hyperscalegrens uit het verbod van De Jonge niet relevant meer is. “Wij zouden wel drie, vier keer deze capaciteit kwijt kunnen.”

Het datacenter komt direct naast een hoogspanningsstation van TenneT en een grote gascentrale. Hierdoor beschikt Equinix over voldoende stroom en draagt het niet bij aan een overbelast stroomnet.

