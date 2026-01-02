Overheid weet niet hoeveel energie Google- en Microsoft-datacenters verbruiken

Microsoft en Google houden het energieverbruik van hun Nederlandse datacenters geheim, ondanks Europese rapportageplichten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kreeg lege formulieren of helemaal geen data. Het NRC meldt dat de overheid hiernaast geen juridisch middel heeft om de werkelijke cijfers op te vragen.

De nieuwe Europese energie-efficiëntierichtlijn (EED) verplicht grote bedrijven vanaf 2024 hun energie- en waterverbruik jaarlijks te melden. Datacenters met minimaal 500 kW geïnstalleerd IT-vermogen moeten uiterlijk 15 mei rapporteren aan nationale instanties zoals de RVO. Toch blijkt naleving problematisch: van de 160 Nederlandse datacenters stuurden er 104 iets in, maar 27 lieten cruciale velden leeg. Die waren, op drie na, allemaal in Amerikaanse handen. Het NRC schrijft over doctoraal onderzoeker Marloes de Valk die dacht achter de feiten te kunnen komen dankzij de in 2023 geïntroduceerde EU-regels, maar niets blijkt minder waar.

Beroep op bedrijfsvertrouwelijkheid

Google schrijft dat het gegevens niet deelt vanwege “bedrijfsvertrouwelijkheid, zoals bepaald in de Europese richtlijn”. Microsoft stelt dat de rapportage “voldoet aan de vereisten waarbij we zorgvuldig een balans hebben gevonden tussen transparantie, veiligheid en bedrijfsvertrouwelijke informatie.” De RVO bevestigt dat bedrijven in 2024 inderdaad geen bedrijfsgevoelige informatie hoefden aan te leveren. Over 2025 moeten ze dat wel doen, maar mogen ze aangeven dat dit bedrijfsgevoelig is.

Postdoctoraal onderzoeker Fieke Jansen van de Universiteit van Amsterdam hekelt die opstelling. Volgens haar kunnen Tennet en Liander deze informatie wel delen als de overheid erom vraagt, maar de politieke wil om dit te doen zou uitblijven.

Groeiend beslag op Nederlands stroomnet

Het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferde dat het totale stroomverbruik van datacenters in 2024 steeg naar ruim 5.000 gigawattuur – 4,5 procent van het totale Nederlandse stroomverbruik, evenveel als 2 miljoen huishoudens. De netbeheerders verwachten dat dit over vijf jaar van 5 naar 15 procent van het totaal in Nederland zal zijn gegroeid.

Dit probleem doet zich wereldwijd voor, ook al is er in Europa een veel nijpender tekort dan in bijvoorbeeld Noord-Amerika. Ook ondernemen de hyperscalers andere stappen aldaar, zoals Techzine eerder rapporteerde. Afgelopen maand werd bekend dat Alphabet het Amerikaanse energiebedrijf Intersect Power overneemt voor 4,3 miljard dollar om de eigen stroomvoorziening zeker te stellen.

Lokale bestuurders in het duister

Het gebrek aan openheid hindert ook lokale politici bij het maken van beleid, concludeert het NRC. Dat bleek deze maand bij de besluitvorming over een nieuw hoogspanningstracé voor het zwaar overbelaste elektriciteitsnet in Noord-Holland. Verschillende overheden botsen over waar de hoogspanningslijn moet komen en over de beste locatie van een nieuw hoogspanningsstation vlak naast de hyperscales in Middenmeer.

Microsoft kondigde grote uitbreidingen aan van het datacenter in de Wieringermeer, terwijl het Noord-Hollandse net inmiddels zo vol zit dat nieuwe aanvragers van een stroomaansluiting tien jaar moeten wachten. Lokale bestuurders weten niet hoeveel stroom deze bedrijven verbruiken, terwijl gemeenten en provincies wel het bevoegd gezag zijn over de komst van datacenters. De strategische positie van de Amsterdamse datacenterhub is niet eenvoudig in te schatten, maar zeker is dat er genoeg andere locaties binnen Europa zijn die maar wat graag capaciteit (en relevantie) afsnoepen van de AMS-regio.