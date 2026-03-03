Huawei met nieuwe Computing Platform-dienst dieper in AI-datacenters

Huawei rolt de Intelligent Computing Platform Service Solution internationaal uit. Het end-to-endpakket laat bedrijven AI-infrastructuur opzetten in 4 tot 6 maanden en nieuwe AI-modellen in 5 dagen uitrollen.

Dat maakt het bedrijf bekend op MWC Barcelona 2026. Het pakket komt met Facility- en Infra-design, PUE, liquid cooling en bekabeling. Een van de pijlers binnen het pakket is de Intelligent Computing DC Facility & Computing Cluster Integration Service. Door gebruik te maken van fabrieksmatige prefabricage en parallelle bouw verkort Huawei de installatietijd van infrastructuur. Een project dat normaliter 7 tot 9 maanden duurt, kent daardoor nu nog een periode van 4 tot 6 maanden.

Bovendien rolt het bedrijf clusters van 1.024 nodes in vijftien dagen uit, inclusief geautomatiseerde deployment en stresstests. Tot dusver heeft Huawei wereldwijd meer dan 130 AI-datacenterprojecten opgeleverd.

Op MWC presenteerde Huawei ook de Atlas 950 AI SuperPoD, een systeem met tot 8.192 Ascend NPU’s dat de strijd aangaat met Nvidia en AMD.

AI-modellen snel in productie

De tweede pijler is de AI Computing Enablement and Optimization Service. Huawei claimt meer dan 150 gangbare industriemodellen te hebben geadapteerd, goed voor 90 procent van de belangrijkste klantscenario’s. Via een knowledge base van meer dan 10.000 expertcases duurt het aanpassen en uitrollen van nieuwe modellen nu 5 dagen. Dankzij prestatie-optimalisatie in 7 lagen levert het platform 30 procent hogere throughput bij typische AI-workloads.

Met de introductie van dit platform op MWC 2026 mikt Huawei op klanten die AI-infrastructuur snel willen opschalen. Het bedrijf legde eerder al de basis voor AI-transformatie bij Europese bedrijven en zet die lijn nu door met een wereldwijd gericht dienstenpakket.

Tip: AI werkt pas als de infrastructuur klopt