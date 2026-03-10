Nederlandse primeur: Fabriek voor InP-fotonische chips op 6-inch waferschaal

In Eindhoven is de bouw gestart van ’s werelds eerste industriële fabriek voor Indiumfosfide (InP)-fotonische chips op 6-inch waferschaal. Met een investering van 150 miljoen euro, onderdeel van het Europese PIXEurope-consortium en de EU Chips Act, moet het project van de grond komen. Na de opstartfase werken circa 40 specialisten in de fabriek, een aantal dat naar verwachting verder oploopt.

TNO en High Tech Campus Eindhoven namen het initiatief, bijgestaan door vicevoorzitter van de Europese Commissie Henna Virkkunen, minister Heleen Herbert van Economische Zaken en minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Defensie.

Fotonische chips verwerken data met licht in plaats van elektriciteit. Ze zijn energiezuinig, snel en breed inzetbaar voor AI-datacenters, 6G-netwerken en medische systemen. TNO had eerder al aangekondigd dat de fabriek op de High Tech Campus zou komen, als onderdeel van het Photonic Integration Technology Centre (PITC), met een totale investering van 153 miljoen euro.

Van lab naar industriële productie

De nieuwe faciliteit slaat de brug tussen R&D en schaalbare productie. Bedrijven kunnen er fotonische technologie op industriële schaal testen en valideren. “Met deze fabriek zet TNO een unieke stap: voor het eerst bouwen we een industriële pilot line. Door onderzoek en productie dicht bij elkaar te brengen, versterken we de positie van Nederland binnen het Europese halfgeleiderlandschap en helpen we bedrijven om sneller en efficiënter hoogwaardige fotonische technologie op te schalen”, aldus Tjark Tjin-A-Tsoi, CEO van TNO.

Het project is een publiek-private samenwerking tussen TNO, TU/e, PhotonDelta, SMART Photonics en High Tech Campus Eindhoven.

De investering van 150 miljoen euro is een direct resultaat van de Europese Chips Act en maakt deel uit van het pan-Europese consortium PIXEurope. Doel: Europa verankert de productie van fotonische chips op eigen bodem, zowel voor economische als voor veiligheidsdoeleinden. De wereldwijde markt voor fotonische geïntegreerde schakelingen groeit van 12,4 miljard dollar in 2024 naar een verwachte 78,9 miljard dollar in 2034. Nederland wil met deze fabriek een centrale plek innemen in dat groeiende ecosysteem.

