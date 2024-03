Effect Photonics kan door een investering van 20 miljoen euro zijn productie verder opschalen. Achter de investering zitten de pensioenfondsen PME en PMT.

Effect Photonics uit Eindhoven heeft een investering kunnen aantrekken waardoor het zijn productie verder kan opschalen. Het bedrijf is gericht op technologische ontwikkelingen in fotonica. Het focust voornamelijk op ontwikkelingen in netwerken voor tele- en datacommunicatie.

Opschalen moeilijk voor start-ups

Voor start-ups gespecialiseerd in deeptech, is de fase van opschaling vaak een moeilijke periode. De start-up heeft op dat punt reeds investeringsgeld verkregen om de eerste ontwikkeling te maken. Investeringsfondsen om die eerste fase van ontwikkeling te ondersteunen, zijn er genoeg. Op de daaropvolgende fase waarin geld nodig is om de productie op te schalen, zijn minder fondsen gericht.

Pensioenfondsen PME en PMT focussen wel specifiek op deze fase. Zij bevestigen de nood van deeptechbedrijven voor hogere kapitalen. Dit deels omwille van de complexiteit en innovatieve aard van de producten. Toch speelt ook het concurrentielandschap dat gedomineerd wordt door internationale bedrijven een belangrijke rol.

Deeptechbedrijven kunnen investeerders alleen moeilijker overhalen om veel kapitaal neer te leggen voor de opschaling. Dat komt door het risicovolle karakter van de investering. Het pensioenfonds PME verwacht met deze investering wel een goed rendement te kunnen halen.

Tip! Nederlandse chip start-ups trekken aanzienlijke investeringen aan