Intel-aandeel stijgt 29 procent na sterke kwartaalcijfers

Intel rapporteert sterke cijfers over het eerste kwartaal van 2026 met een omzet van 13,6 miljard dollar, zeven procent meer dan een jaar eerder. De vraag naar Xeon-serverprocessoren voor AI-datacenters groeit harder dan de fabrieken kunnen bijhouden. Voor het opengaan van de financiële markten ging de aandelenprijs al 29 procent omhoog.

De winst per aandeel bedroeg 29 cent, tegenover een verwachting van slechts 1 cent. Voor het lopende kwartaal verwacht Intel een omzet tussen de 13,8 en 14,8 miljard dollar, terwijl analisten rekenden op circa 13 miljard dollar.

De sterke resultaten worden grotendeels gedreven door de vraag naar Xeon-serverprocessoren voor AI-datacenters. Die CPU’s, normaal gezien generalist processors, zijn opnieuw in trek bij bedrijven die AI-software willen omzetten in commerciële diensten.

Fabrieken draaien op volle toeren

CEO Lip-Bu Tan noemde het een “solide resultaat” en benadrukte dat de vraag de productiecapaciteit overstijgt. “Er is een grote vraag” zei Tan. “We werken heel hard met ons team om ervoor te zorgen dat we aan de vraag kunnen voldoen, maar we komen nog steeds tekort omdat de vraag van klanten blijft toenemen.”

Om de achterstand in te lopen, trekt Intel meer geld uit voor productiemachines. CFO Dave Zinsner meldde dat de kapitaaluitgaven dit jaar op hetzelfde niveau blijven als vorig jaar, een koerswijziging ten opzichte van eerdere plannen voor bezuinigingen.

Vraag stijgt, maar druk op pc-markt ook

Begin april sloot Intel een meerjarige samenwerking met Google voor de levering van Xeon-processors in AI-cloudinfrastructuur. Intel verschuift capaciteit van chips voor consumentenapparaten naar serverhardware, wat de beschikbaarheid van goedkopere pc’s in 2026 onder druk zet.

Naast de serverresultaten wist Intel zijn balans verder te herstellen via externe investeringen. Het bedrijf kocht recent een deel van zijn Ierse fabriek terug, die eerder werd verkocht om liquiditeit te genereren. De brutomarges lagen in Q1 op 41 procent; voor Q2 verwacht Intel een marge van 39 procent.

