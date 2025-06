Supermicro-aandeel keldert na aankondiging van converteerbare obligaties

De aandelen van Supermicro daalden maandag met bijna 10 procent. Dit gebeurde nadat het bedrijf een converteerbare obligatie-uitgifte aankondigde ter waarde van 2 miljard dollar met een looptijd tot 2030.

Het bedrijf gaf volgens SiliconAngle aan dat de opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, zoals werkkapitaal voor groei en uitbreiding van de activiteiten. Supermicro reserveert ongeveer 200 miljoen dollar voor de terugkoop van aandelen van houders van de obligaties.

Supermicro is de afgelopen tijd uitgegroeid tot een van de grootste begunstigden van de groei in de kunstmatige intelligentie-industrie, door de stijgende vraag naar grafische processors van Nvidia, die de servers van het bedrijf aandrijven.

Volgens Supermicro zou er mogelijk nog eens 300 miljoen dollar aan extra obligaties kunnen worden uitgegeven. Het bedrijf biedt de obligaties uitsluitend aan gekwalificeerde institutionele beleggers aan. Zij kunnen de obligaties alleen onder bepaalde voorwaarden omzetten in aandelen of contanten.

De daling van het aandeel is niet verrassend. De latere omzetting van converteerbare obligaties betekent vaak dat de waarde van bestaande aandelen verwatert.

Supermicro als AI pure player

Zelfs met de recente daling staat het aandeel Supermicro dit jaar nog steeds meer dan 34 procent in de plus. Het bedrijf is een van de weinige serverfabrikanten met toegang tot de nieuwste chips van Nvidia, maar ook tot die van Advanced Micro Devices en Intel Corp. Beleggers op Wall Street zien Supermicro vaak als een AI pure player. Velen verwachten dat de waardestijging zal aanhouden nu hyperscale datacenter-operators hun beloftes nakomen om miljarden te investeren in AI-infrastructuur.

Supermicro kreeg recent een impuls na het binnenhalen van een groot contract met Humain, een nieuw AI-bedrijf dat wordt ondersteund door het Public Investment Fund van Saoedi-Arabië. Het contract kwam tot stand na het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan dat land in mei.

Het aandeel van het bedrijf kende het afgelopen jaar een hobbelige rit. De koers daalde fors toen er zorgen werden geuit over de boekhoudpraktijken. Dat wakkerde de vrees aan dat het bedrijf van de Nasdaq zou worden verwijderd. Uiteindelijk diende Supermicro zijn uitgestelde financiële rapporten op het allerlaatste moment in, wat leidde tot een nieuwe recordhoogte voor het aandeel. Toch verdween het investeerdersenthousiasme weer in mei, toen Supermicro zijn vooruitzichten verlaagde vanwege onzekerheden rond invoertarieven.