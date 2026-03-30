Vertiv koopt ThermoKey om end-to-end hittebeheer te versterken

Vertiv breidt uit met een nieuwe overname. ThermoKey, dat zich richt op warmtewisseling en warmteafvoer, zal deel gaan uitmaken van het bedrijf; althans, als de deal zoals verwacht dit kwartaal wordt afgerond. Klanten kunnen rekenen op een uitgebreider aanbod op het gebied van hittebeheer.

De deal werd vorige week aangekondigd. Het is een nieuw stapje binnen Vertivs initiatief om hittebeheer meer in eigen handen te nemen. Voor AI-infrastructuur is een geïntegreerde oplossing nodig, van de chips tot koeling en de fysieke locaties. ThermoKey brengt expertise op meerdere gebieden mee om Vertiv van meer markten thuis te maken. Het aanbod omvat droge koelers, op microkanalen gebaseerde warmtewisselaars, luchtgekoelde condensors en vloeistofkoelsystemen. Het bedrijf ondersteunt ook compatibiliteit met duurzame en natuurlijke koelmiddelen.

Een leemte in de thermische keten opvullen

Warmteafvoer is een onderdeel van de koelketen van datacenters dat steeds belangrijker is geworden. Dat kan ook niet anders gezien de snel stijgende rack density met torenhoge wattages per rack. De droge koelers en microkanaaltechnologie van ThermoKeysluiten aan op de thermische architectuur van Vertiv, die al oplossingen omvat zoals de CoolLoop Trim Cooler voor het regelen van watertemperaturen in vloeistofgekoelde AI-omgevingen. Eerder had Vertiv zijn modulaire koelingsportfolio uitgebreid met de MegaMod HDX, een geprefabriceerd systeem dat direct-to-chip- en luchtkoeling combineert voor rackdichtheden boven 100 kW.

“Warmteafvoer wordt steeds belangrijker voor datacenters en AI-fabrieken, nu de sector op zoek is naar nieuwe manieren om capaciteit vrij te maken, de energie-efficiëntie te verbeteren en met vertrouwen op te schalen”, aldus Giordano Albertazzi, CEO van Vertiv.

Een terugkerende strategie

Vertiv is tevens niet vreemd van overnames op dit gebied. In december 2023 kocht het CoolTera om zijn aanbod op het gebied van liquid cooling te versterken. De ThermoKey-deal volgt een vergelijkbare logica. Het draait hier om het inkopen van gespecialiseerde engineeringcapaciteiten die een aanvulling vormen op een bestaande portfolio, in plaats van deze vanaf nul op te bouwen.

Specifiek voor Europa heeft de overname wat meer betekenis. De productielocatie van ThermoKey in Italië en de productiecapaciteit daarvan zullen Vertiv naar verwachting meer regionale flexibiliteit bieden om in te spelen op de vraag naar geavanceerde koeltechnieken. Vertiv had vorig jaar al immersion cooling op de EMEA-markt geïntroduceerd via zijn CoolCenter Immersion-systeem. De droge koeler- en warmtewisselingstechnologieën van ThermoKey zouden de keuzevrijheid wat dat betreft vergroten.