Vertiv zet in op modulaire koeling voor AI-datacenters

Vertiv heeft nieuwe configuraties aangekondigd van zijn MegaMod HDX-oplossing, een geprefabriceerde infrastructuur voor stroomvoorziening en vloeistofkoeling die is gericht op omgevingen met zeer hoge vermogensdichtheid.

De oplossing is bedoeld voor toepassingen als artificial intelligence en high-performance computing en is beschikbaar in Noord-Amerika en de EMEA-regio.

Volgens Vertiv spelen de nieuwe varianten in op de snel toenemende vraag naar rekenkracht en bijbehorende koelcapaciteit in datacenters. Door het modulaire ontwerp kunnen operators capaciteit toevoegen naarmate workloads groeien, terwijl de implementatietijd beperkt blijft. De MegaMod HDX combineert vloeistofkoeling direct op de chip met traditionele luchtkoeling om de warmteontwikkeling van moderne GPU-gebaseerde systemen aan te kunnen.

Rackdichtheden tot meer dan 100 kilowatt

De infrastructuur is leverbaar in twee uitvoeringen. Een compact model biedt ruimte aan maximaal dertien racks met een totaal vermogen tot circa 1,25 megawatt. Een grotere configuratie is ontworpen voor grootschaliger implementaties en kan tot 144 racks ondersteunen met een vermogen dat kan oplopen tot 10 megawatt. In beide gevallen zijn rackdichtheden mogelijk vanaf 50 kilowatt tot ruim boven de 100 kilowatt per rack, wat aansluit bij de eisen van hedendaagse AI- en HPC-omgevingen.

Vertiv benadrukt dat de hybride koelarchitectuur bedoeld is om extreme thermische belasting op te vangen, bijvoorbeeld in pod-gebaseerde AI-omgevingen en GPU-clusters. Daarnaast is de stroomvoorziening zo opgezet dat modules elkaar kunnen overnemen bij storingen, zodat de continuïteit behouden blijft. Een geïntegreerd thermisch buffersysteem moet ervoor zorgen dat systemen stabiel blijven tijdens onderhoud of plotselinge veranderingen in belasting.

De oplossingen worden volledig in de fabriek opgebouwd en getest, wat volgens Vertiv moet bijdragen aan voorspelbare implementaties en meer zekerheid in planning en kosten. Daarbij maakt het bedrijf gebruik van zijn bredere portfolio aan energie- en koeltechnologieën, die in de MegaMod HDX zijn geïntegreerd.

Voor datacenters die worstelen met de impact van steeds zwaardere AI-workloads betekent dit dat zij hun infrastructuur niet alleen kunnen opschalen in vermogen, maar ook in koelcapaciteit, zonder direct te hoeven kiezen voor maatwerkbouw. Daarmee positioneert Vertiv de MegaMod HDX als een bouwblok voor toekomstige high-density datacenters, waarin flexibiliteit en snelheid van implementatie steeds belangrijker worden voor operators en colocatieproviders.