Vertiv brengt immersiekoeling naar AI-datacenters

Vertiv introduceert zijn CoolCenter Immersion-koelsysteem in Europa. De oplossing moet datacenters helpen met de extreme warmteontwikkeling van AI en high-performance computing. Het systeem kan tot 240 kW per unit aan.

Het systeem biedt dubbele voedingen en redundante pompen voor hoge beschikbaarheid. Een 9-inch touchscreen en BMS-aansluiting maken monitoring eenvoudig. Het ontwerp ondersteunt ook warmtehergebruik, wat bijdraagt aan energie-efficiëntie binnen datacenters.

Vertiv levert het systeem in meerdere configuraties. Zelfstandige en multi-tankuitvoeringen zijn beide verkrijgbaar. De capaciteit kan worden afgestemd op de specifieke eisen van een datacenter, van 25 kW tot 240 kW per systeem.

Immersiekoeling voor extreme dichtheden

Bij immersiekoeling zwemmen servers letterlijk in een diëlektrische vloeistof. De warmte wordt direct en gelijkmatig van alle onderdelen afgevoerd. Deze aanpak werkt vooral goed wanneer traditionele luchtkoeling niet langer volstaat.

De Vertiv CoolCenter Immersion bestaat uit een vloeistoftank, een coolant distribution unit (CDU), temperatuursensoren, pompen met variabele snelheid en leidingen. Zo blijft de temperatuur onder controle. Vloeistofkoeling wint aan belang nu AI-workloads steeds meer vermogen vragen.

“De rol van immersiekoeling wordt steeds crucialer, aangezien AI- en HPC-toepassingen de thermische limieten van conventionele systemen inmiddels ver overstijgen”, zegt Sam Bainborough, vice president thermal business EMEA bij Vertiv.

Ondersteuning voor de hele levenscyclus

Vertiv biedt met zijn Liquid Cooling Services ondersteuning van begin tot eind. Dat omvat systeemontwerp, installatie, onderhoud, training en optimalisatie. Klanten krijgen hulp bij het bepalen van de beste vloeistofkoelingsarchitectuur.

De diensten dekken verschillende systemen af. Naast immersiekoeling ondersteunt Vertiv ook achterdeur-warmtewisselaars en direct-to-chip vloeistofkoeling.

De CoolCenter Immersion is nu beschikbaar in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Operators kunnen hiermee hun AI-infrastructuur opschalen zonder in te leveren op betrouwbaarheid of onderhoudsgemak, belooft Vertiv.

Tip: Nederlandse AI-fabriek blijft luchtkasteel