Nieuwe technologie moet zeekabels beveiligen

Overheden en technologiebedrijven zetten versneld in op drones, autonome vaartuigen en sensortechnologie om onderzeese datakabels beter te beveiligen. Die verschuiving naar actieve monitoring volgt op groeiende zorgen over sabotage en verstoringen van deze cruciale infrastructuur, die het grootste deel van het mondiale internetverkeer verwerkt.

De aandacht verschuift daarbij steeds meer van fysieke bescherming naar technologische monitoring en snelle detectie, schrijf The Wall Street Journal. In Noord-Europa heeft de NAVO de afgelopen jaren de inzet van maritieme surveillance opgevoerd. Naast schepen en vliegtuigen spelen onbemande systemen een steeds grotere rol. Autonome vaartuigen en drones worden ingezet om verdachte bewegingen rond kabeltrajecten te signaleren. Volgens betrokkenen ligt de nadruk niet alleen op aanwezigheid, maar vooral op het vermogen om afwijkend gedrag vroegtijdig te herkennen en te interpreteren.

Parallel hieraan ontwikkelt de technologiesector nieuwe methoden om kabels zelf als sensoren te gebruiken. Een van de meest veelbelovende technieken is distributed acoustic sensing, waarbij laserpulsen door glasvezels worden gestuurd. Kleine trillingen in de kabel veranderen het teruggekaatste lichtsignaal, waardoor nauwkeurig kan worden vastgesteld wat er in de directe omgeving gebeurt. Operators kunnen zo onderscheid maken tussen bijvoorbeeld vissersschepen, tankers of andere vaartuigen. Deze gegevens worden steeds vaker gecombineerd met algoritmes die patronen analyseren en automatisch waarschuwingen genereren bij afwijkingen.

Ook op de zeebodem zelf wordt geëxperimenteerd met sensornetwerken. Bedrijven ontwikkelen systemen die langdurig onder water kunnen blijven en via sonar of andere detectietechnieken bewegingen registreren. Deze platforms zijn bedoeld om strategische knooppunten, zoals kabelkruisingen of toegangen tot havens, continu te monitoren en beveiligen zonder menselijke tussenkomst.

Kwetsbaarheid blijft bestaan

Toch kent het fysiek beveiligen van kabels duidelijke grenzen. Zelfs versterkte kabels kunnen beschadigd raken wanneer zware ankers of sleepnetten ermee in contact komen. Vooral in kustgebieden, waar kabels relatief ondiep liggen, blijft het risico bestaan dat opzettelijke of onbedoelde schade optreedt. Experts benadrukken dat volledige preventie praktisch onhaalbaar is en dat de focus daarom verschuift naar veerkracht en herstelcapaciteit.

Die verschuiving is zichtbaar in de manier waarop nieuwe kabelprojecten worden ontworpen. Netwerkoperators kiezen vaker voor routes die geopolitiek minder gevoelig zijn en vermijden drukbevaren of betwiste wateren. Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in redundantie door meerdere verbindingen en landingspunten te creëren. Hierdoor kan dataverkeer bij een storing automatisch worden omgeleid, waardoor de impact beperkt blijft.

De technologische ontwikkelingen worden verder versneld door de groeiende vraag naar datacapaciteit, mede gedreven door toepassingen rond kunstmatige intelligentie. Nieuwe kabelprojecten worden op grotere schaal en met hogere capaciteit uitgerold, wat de afhankelijkheid van deze infrastructuur verder vergroot. Daarmee neemt ook de noodzaak toe om beveiliging integraal onderdeel te maken van het ontwerp en beheer van netwerken.

Herkomst schade vaak onduidelijk

Een complicerende factor blijft de vraag naar verantwoordelijkheid bij incidenten. Het is vaak moeilijk vast te stellen of schade het gevolg is van een ongeluk of opzettelijk handelen. Schepen opereren regelmatig onder vlaggen van derde landen en laten beperkte sporen na. Analisten signaleren dat dit gebrek aan duidelijke attributie het lastig maakt om internationaal op te treden tegen mogelijke sabotage.

De combinatie van toenemende dreiging en technologische innovatie zorgt ervoor dat onderzeese kabels niet langer uitsluitend als passieve infrastructuur worden gezien. Ze ontwikkelen zich tot actieve, gemonitorde systemen waarbij detectie, data-analyse en snelle respons centraal staan. Daarmee verschuift de bescherming van het mondiale internet van fysieke afscherming naar een model waarin technologie de eerste verdedigingslinie vormt.