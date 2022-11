Paessler heeft versie 22.4.80.1553 van monitoringstool PRTG uitgebracht. De update voegt nieuwe sensors toe aan het platform, waaronder één voor NetApp ONTAP.

In de nieuwe versie is een sensor voor NetApp ONTAP te vinden. De NetApp SnapMirror v2-sensor houdt SnapMirror-relaties van een NetApp ONTAP storagesysteem in de gaten. Dit met behulp van een REST API en NetApp ONTAP vanaf versie 9.5.

De nieuwe sensor is geconverteerd naar een nieuw framework zodat het blijft functioneren na veranderingen van de ONTAP REST API.

Port v2-sensor

De tweede experimentele sensor die nu aan PRTG is toegevoegd, betreft de zich in bèta bevindende Port v2 sensor. De sensor houdt een netwerkdienst in de gaten door zich met één of meerdere TCP/IP-poorten te verbinden.

Hierbij wordt de functionaliteit van andere PRTG-sensors, in het bijzonder de Port-sensor en de Port Range-sensor. Ook biedt de Port v2 sensor de kanalen Maximum Connect Time, Open Ports, Closed Ports en Errors. Netwerkbeheerders krijgen hiermee alerts op basis van hun settings voor open en gesloten poorten.

Overige nieuwe functionaliteit

Overige features die in PRTG versie 22.4.80.1553 zijn verwerkt, zijn onder meer dat de API keys-feature nu is voltooid en dar API keys nu ook in de nieuwe API kunnen worden gebruikt voor authenticatie. Dit in plaats van het implementeren van login-gegevens via een script of een integratie.

Ook is het Microsoft 365 Service Status Advanced sensorfilteringproces verbeterd. Daarnaast geeft de versie met een automatisch aangemaakt to do-ticket aan dat verschillende sensortypes zijn afgevoerd; de Google Drive-sensor, de Microsoft OneDrive-sensor, de Dropbox-sensor en de Google Analytics-sensor. Deze sensors draaien nog wel, maar er kunnen geen nieuwe worden uitgerold.

Verder maakt Paessler ook bekend dat met de nieuwe versie de Cloud HTTP en Cloud Ping sensors worden gestopt. Deze sensors worden automatisch gepauzeerd en vervangen door de nieuwe versies Cloud HTTP v2 en Cloud Ping v2 tijdens het updateproces.

