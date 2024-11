Adviesorgaan buigt zich over kwetsbare zeekabels

De Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) en het International Cable Protection Committee (ICPC) installeren het International Advisory Body for Submarine Cable Resilience. Dit om de weerbaarheid van zeekabels, als cruciale telecommunicatie-infrastructuur te versterken.

De kwetsbaarheid van zeekabels bleek afgelopen weken. Men verdenkt opvarenden van een Chinees schip van sabotage na schade aan onderzeese kabels in de Oostzee.

Onderzeese telecommunicatiekabels vormen de ruggengraat van wereldwijde communicatie. Ze dragen het grootste deel van het internetverkeer en maken essentiële diensten mogelijk, zoals handel, financiële transacties, overheidsactiviteiten, digitale gezondheidszorg en onderwijs.

Het nieuwe adviesorgaan, het International Advisory Body for Submarine Cable Resilience, zal manieren bespreken om de kwetsbaarheid van kabels te verminderen door beste praktijken te promoten voor overheden en industrie. Dit, om ervoor te zorgen dat zij onderzeese kabels tijdig aanleggen en repareren, risico’s op schade verminderen en de continuïteit van communicatie over de kabels verbeteren.

“Onderzeese kabels dragen meer dan 99 procent van de internationale data-uitwisseling. De conditie van de kabels heeft mondiale prioriteit.” Dat zei ITU-secretaris-generaal Doreen Bogdan-Martin. “Het adviesorgaan zal expertise van over de hele wereld mobiliseren om ervoor te zorgen dat deze essentiële digitale infrastructuur bestand blijft tegen rampen, ongevallen en andere risico’s.”

Onderzeese infrastructuur van groot belang

Schade aan zeekabels komt regelmatig voor. Jaarlijks meldt men wereldwijd gemiddeld 150 tot 200 storingen. Dit komt neer op ongeveer drie reparaties per week, aldus de ICPC. De belangrijkste oorzaken van schade zijn menselijke activiteiten. Denk daarbij aan vissen en ankergebruik. Dit naast natuurlijke gevaren, slijtage en apparatuurstoringen.

“De oprichting van dit internationale adviesorgaan in samenwerking met de ITU is een belangrijke stap om onze wereldwijde digitale infrastructuur te beschermen,” zei ICPC-voorzitter Graham Evans. “Door samen te werken, kunnen we internationale samenwerking stimuleren en een consistente aanpak creëren om de cruciale onderzeese kabelnetwerken te beschermen die de wereldwijde connectiviteit ondersteunen.”

Experts in telecommunicatiekabels

Het adviesorgaan bestaat uit 40 leden. Zij komen uit alle werelddelen. Dit zorgt voor diversiteit en inclusie. De samenstelling omvat degenen wier levensonderhoud en digitale toekomst afhankelijk zijn van het functioneren van onderzeese telecommunicatiekabels. Maar ook degenen die zich inzetten voor het aanleggen, onderhouden en beschermen van deze cruciale infrastructuur.

Het adviesorgaan zal minimaal twee keer per jaar vergaderen. Het zal experts op het gebied van telecommunicatie, infrastructuurontwikkeling, investeringen in infrastructuur en internationaal beleid raadplegen Dit om strategische richtlijnen te bieden en samenwerking in de sector te bevorderen.

De eerste virtuele vergadering staat gepland voor december 2024. De eerste fysieke bijeenkomst zal naar verwachting plaatsvinden tijdens de Submarine Cable Resilience Summit. Die staat voor februari 2025 op de agenda.