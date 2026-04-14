Digital Realty investeert 2 miljard euro in Italiaanse datacenters

Digital Realty Trust is van plan om de komende vijf jaar 2 miljard euro in Italië te investeren en datacenters te bouwen in Rome en Milaan. Het in Austin gevestigde bedrijf richt zich op het Middellandse Zeegebied als strategische corridor voor dataverkeer tussen Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Europa. Italië zou een van de grootste Europese markten van Digital Realty kunnen worden.

Het bedrijf deelt dit in een interview met Bloomberg. “Het Middellandse Zeegebied is zeer strategisch omdat dataverkeer vanuit Azië, het Midden-Oosten en Afrika via deze regio naar Europa stroomt”, aldus Alessandro Talotta, uitvoerend directeur van Digital Realty in Italië. Het bedrijf verwacht honderden medewerkers lokaal aan te nemen naarmate beide faciliteiten vorm krijgen.

De locaties in Rome en Milaan zullen deel uitmaken van een breder mediterraan netwerk dat ook Barcelona, Marseille en Athene omvat. In totaal is de Middellandse Zee goed voor 56 procent van de geplande kapitaaluitgaven van Digital Realty in EMEA tot 2030, aldus regionaal managing director Fabrice Coquio. Italië zou volgens Talotta op termijn een van de grootste Europese markten van Digital Realty kunnen worden.

Uitbreiding in Rome en Milaan

Digital Realty betrad de Italiaanse markt in 2023 in Rome. De locatie in Rome, die een capaciteit van 62 megawatt beoogt, zal naar verwachting begin volgend jaar worden geopend. In Milaan voegt het bedrijf een campus van 84 megawatt toe, waarvoor grond is aangekocht in Abbiategrasso, ten zuidwesten van de stad. De eerste fase van de ontwikkeling in Milaan staat gepland voor 2028.

Naast deze twee steden onderzoekt Digital Realty ook deelname aan een geplande, door de EU gesteunde AI-‘gigafabriek’ in Italië. Een dergelijk project zou ongeveer 200 MW aan capaciteit kunnen vereisen, aldus Talotta. De besprekingen met de Italiaanse regering zijn nog gaande.

