NorthC-datacenter start gefaseerd op na brand vorige week

NorthC heeft vanochtend om 9.30 uur de tijdelijke, redundante stroomvoorziening en koeling ingeschakeld in het Almere-datacenter. Dat is zes dagen na de brand van 7 mei. De ICT-systemen van klanten worden nu gefaseerd opgestart. Tegelijkertijd loopt het onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Het herstelproces verliep niet helemaal vlekkeloos, al was dit niet direct aan NorthC te wijten. Na de brand op 7 mei bleek begin deze week dat een ambitieuze hersteltijd binnen 72 uur niet haalbaar was. Een kritiek component van een Europese leverancier liep vertraging op in levering. Die vertraging schoof de beoogde deadline twee dagen door.

De impact van de uitval door toedoen van de vooralsnog niet nader te verklaren brand was alom te merken. Organisaties van de Universiteit Utrecht tot de Kamer van Koophandel en openbaar vervoerder Transdev kampten met verstoringen in allerlei soorten en maten.

Redundant opgebouwd

NorthC wil later, zonder extra onderbrekingen, probleemloos kunnen overstappen op het reguliere stroomnet. Die analyse is inmiddels gestart. De tijdelijke installatie blijft beschikbaar als back-upvoorziening zolang die overgang nog niet is gemaakt.

Parallel aan het technische herstel nemen accountmanagers en technisch specialisten persoonlijk contact op met alle klanten in Almere om de inschakelprocedure door te nemen. Zo wil NorthC de herstart voor alle partijen zo gecontroleerd mogelijk laten verlopen.

Oorzaak nog onbekend

Specialisten onderzoeken ondertussen de brandoorzaak. De brand brak op 7 mei rond 08:45 uur uit aan de achterkant van het datacenter, waar technische faciliteiten staan. Alle medewerkers werden destijds tijdig geëvacueerd; de rookontwikkeling in de serverruimtes bleef beperkt dankzij de aanwezige brandscheiding.

NorthC beheert meer dan twintig datacenters in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Het Almere-datacenter maakt deel uit van het Nederlandse kernnetwerk.

