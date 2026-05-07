Brand bij NorthC-datacenter Almere (update)

Update 15:15: NorthC heeft het volgende statement verzonden om 15:00:

“De brand die donderdag 7 mei rond 08:45 uur is ontstaan bij het datacenter van NorthC aan de Rondebeltweg in Almere, is nog niet geblust. De brandweer heeft aangegeven nog een aantal uur nodig te hebben om de brand volledig onder controle te krijgen en het gebouw veilig vrij te geven. Op dit moment is het dan ook nog niet mogelijk om het pand te betreden. Zodra de locatie is vrijgegeven, start NorthC direct een technisch onderzoek om de impact vast te stellen en om passende noodmaatregelen te treffen.”

“Parallel hieraan werken de teams van NorthC aan verschillende scenario’s om het herstel van de stroomvoorziening zo spoedig mogelijk te realiseren. Zodra de toegang tot de locatie is hersteld, ontvangen klanten een vervolgupdate met meer informatie over de situatie en de verwachte hersteltijd.”

“De brand woedt aan de achterzijde van het gebouwd, waar zich technische faciliteiten bevinden. Over de oorzaak van de brand en de exacte omvang van de schade aan de infrastructuur is op dit moment nog niets met zekerheid te zeggen.”

Oorspronkelijk bericht, 12:09:

Op donderdagochtend is een grote brand uitgebroken bij een vestiging van NorthC Datacenters op industrieterrein Sallandsekant in Almere Stad. De Veiligheidsregio Flevoland verstuurde een NL-Alert. Alle aanwezige medewerkers zijn op tijd geëvacueerd. Het is nog onduidelijk hoeveel klanten hinder ondervinden van de brand.

Het vuur brak rond 08.30 uur aan de achterkant van het pand. Brandweerlieden probeerden te voorkomen dat de brand oversloeg naar het hoofdgebouw. Hulpdiensten rukten met veel materieel uit naar de locatie, meldt Omroep Flevoland.

Bewoners in de omgeving kregen via het NL-Alert het advies om uit de rook te blijven, ramen te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. De rook nam in de loop van de ochtend geleidelijk af, aldus een woordvoerder van de brandweer.

GRIP1-situatie en meetploegen ter plaatse

De brandweer is opgeschaald naar een GRIP1-situatie, wat betekent dat alle hulpdiensten betrokken zijn. Meetploegen werden opgeroepen om te controleren of er gevaarlijke stoffen vrijkwamen. De brandweer riep op om wegen in de omgeving vrij te houden.

“Alle aanwezige mensen zijn tijdig geëvacueerd uit het pand”, zei Alexandra Schless, CEO van NorthC Datacenters, in een eerste reactie. Het customer service-team was volledig operationeel om klanten te informeren. Hoeveel bedrijven technische problemen ondervonden als gevolg van de brand, was op het moment van schrijven niet duidelijk. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Snelgroeiende datacenteroperator

NorthC Datacenters beheert meer dan twintig datacenters in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Het Almere-datacenter maakt deel uit van het Nederlandse kernnetwerk van het bedrijf. Eind 2025 werd bekend dat investeerder Antin Infrastructure Partners NorthC overneemt van DWS en andere aandeelhouders, een transactie die verwacht wordt in de eerste helft van 2026 af te ronden.