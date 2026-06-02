Alphabet haalt 80 miljard dollar op voor uitbreiding AI-infrastructuur

Alphabet wil via een combinatie van aandelenuitgiftes in totaal 80 miljard dollar ophalen om verdere investeringen in AI-infrastructuur en rekenkracht te financieren. Daarnaast investeert Berkshire Hathaway 10 miljard dollar in het bedrijf via een private plaatsing. Daarmee komt de totale kapitaaloperatie uit op 90 miljard dollar.

De financiering bestaat uit verschillende onderdelen. Alphabet wil 30 miljard dollar ophalen via openbare aandelen- en preferente aandelenuitgiftes. Daarnaast start het bedrijf in het derde kwartaal een zogenoemd at-the-market-programma (ATM), waarmee geleidelijk voor maximaal 40 miljard dollar aan aandelen kan worden verkocht. Berkshire Hathaway koopt voor 10 miljard dollar aandelen in een afzonderlijke transactie.

Volgens Alphabet is de kapitaalverhoging nodig om de groeiende vraag naar AI-diensten en cloudcapaciteit op te vangen. Het bedrijf stelt dat de vraag vanuit zowel ondernemingen als consumenten momenteel groter is dan de beschikbare capaciteit. De opbrengst wordt daarom gebruikt voor de uitbreiding van AI-infrastructuur, datacenters en compute-capaciteit.

Berkshire Hathaway investeert 5 miljard dollar in Class A-aandelen van Alphabet en 5 miljard dollar in Class C-aandelen. De investering bouwt voort op een belang dat Berkshire sinds de tweede helft van 2025 heeft opgebouwd.

Capex loopt verder op

Alphabet maakte eerder bekend dat de kapitaaluitgaven in 2026 naar verwachting tussen de 180 en 190 miljard dollar zullen uitkomen. Het bedrijf verwacht dat deze investeringen in 2027 verder toenemen. De nieuwe aandelenuitgifte maakt deel uit van een bredere financieringsstrategie waarbij Alphabet naast eigen kasstromen ook gebruikmaakt van de kapitaalmarkt.

De geplande ATM-uitgifte van maximaal 40 miljard dollar dient bovendien niet uitsluitend voor AI-investeringen. Alphabet verwacht ongeveer 30 miljard dollar van de opbrengst te gebruiken voor belastingverplichtingen die samenhangen met aandelenbeloningen voor medewerkers. Het resterende bedrag wordt ingezet voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de verdere uitbreiding van AI-capaciteit.

Over de afgelopen twaalf maanden genereerde Alphabet volgens eigen cijfers 174 miljard dollar aan operationele kasstroom. Daarnaast haalde het bedrijf in dezelfde periode meer dan 85 miljard dollar aan schuldpapier op, waardoor de totale schuldenlast boven de 100 miljard dollar uitkomt.

Sterke groei AI-activiteiten

Alphabet koppelt de kapitaalverhoging aan de sterke groei van zijn AI-activiteiten. In het eerste kwartaal van 2026 steeg de omzet van het concern met 22 procent tot 110 miljard dollar. De omzet van Google Cloud groeide in dezelfde periode met 63 procent op jaarbasis. Het bedrijf meldde daarnaast dat inmiddels meer dan 8,5 miljoen ontwikkelaars maandelijks gebruikmaken van zijn AI-modellen en API’s.

Ook wees Alphabet op de groei van zijn cloudactiviteiten. De orderportefeuille van Google Cloud liep volgens het bedrijf op tot meer dan 460 miljard dollar, waarvan ongeveer de helft naar verwachting binnen twee jaar als omzet wordt verwerkt. Daarnaast telt Google inmiddels 350 miljoen betalende abonnementen voor zijn verschillende consumentendiensten.

De openbare emissies worden begeleid door Goldman Sachs, JPMorgan en Morgan Stanley. Alphabet verwacht de verschillende transacties in de komende periode af te ronden, afhankelijk van marktomstandigheden en gebruikelijke goedkeuringen.