Alphabet bereikt mijlpaal van 3 biljoen marktwaarde

Google-moeder Alphabet heeft de marktwaarde van 3 biljoen dollar (2,55 biljoen euro) bereikt. De mijlpaal volgt op optimisme rond artificial intelligence en een gunstige antitrustuitspraak die het bedrijf de controle over Chrome en Android laat behouden.

Voor Alphabet bevestigt de marktwaarde van 3 biljoen dollar dat de AI-strategie de juiste richting uitgaat. Het bedrijf investeert zwaar in machine learning en natural language processing, wat nu resulteert in sterke financiële prestaties in de cloudafdeling.

De combinatie van een gunstige rechtszaak en solide bedrijfsresultaten geeft beleggers vertrouwen in de toekomst van het concern.

Rechtszaak en cloudomzetten als katalysator

De recente koerssprong volgde op een uitspraak van een Amerikaanse federale rechter die Alphabet toestaat de controle over Chrome en Android te behouden. Deze beslissing verlicht de druk op het bedrijf, dat lange tijd onder vuur lag vanwege zijn dominante positie in zoeken en mobiele ecosystemen.

Daarnaast droeg de cloudafdeling bij aan het beleggersvertrouwen. In het tweede kwartaal steeg de omzet met bijna 32 procent, wat de verwachtingen overtrof.

De aandelen van Alphabet stegen maandag met 4,6 procent naar 251,88 dollar (Class A) en 4,5 procent naar 252,30 dollar (Class C). Beide klassen bereikten daarmee recordhoogtes. De stijging brengt het concern in de selecte groep van bedrijven met een marktkapitalisatie van 3 biljoen dollar.

Apple en Microsoft behoren al tot deze exclusieve club. Nvidia overtrof deze grens zelfs en bereikte eerder de 4 biljoen dollar.

