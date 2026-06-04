Broadcom onder druk na omzettegenvaller

Broadcom heeft beleggers teleurgesteld met kwartaalcijfers die net onder de verwachtingen uitkwamen. Hoewel de chip- en softwareleverancier een forse omzet- en winstgroei liet zien dankzij de aanhoudende vraag naar AI-oplossingen, verloor het aandeel na beurs ruim 13 procent.

De onderneming realiseerde in het afgelopen kwartaal een omzet van 22,19 miljard dollar, een stijging van 48 procent ten opzichte van een jaar eerder. Analisten hadden echter op iets meer gerekend. Daarmee mist Broadcom voor het eerst sinds eind 2024 de omzetverwachtingen van Wall Street, stelt SiliconANGLE.

Onder de streep verbeterde het resultaat aanzienlijk. De nettowinst steeg van 4,96 miljard dollar naar 9,31 miljard dollar. Ook de aangepaste winst per aandeel kwam iets boven de marktverwachting uit.

De sterke groei komt opnieuw vooral uit AI-gerelateerde activiteiten. Broadcom ontwikkelt technologie en intellectueel eigendom waarmee grote technologiebedrijven eigen AI-processoren kunnen ontwerpen. Daarmee profiteert het bedrijf van de wens van cloud- en AI-aanbieders om minder afhankelijk te zijn van Nvidia.

Tijdens een toelichting op de cijfers zei CEO Hock Tan dat Broadcom inmiddels zes grote klanten ondersteunt bij de ontwikkeling van maatwerkchips. Onder hen bevinden zich OpenAI, Anthropic, Google en Meta Platforms.

De omzet uit AI-producten kwam uit op 10,8 miljard dollar, meer dan een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Voor het huidige kwartaal verwacht Broadcom dat dit segment verder groeit naar ongeveer 16 miljard dollar.

Geen hogere prognose

Juist die AI-activiteiten zorgden voor onrust onder beleggers. Waar de markt rekende op een verhoging van de langetermijnverwachtingen voor AI-omzet, hield Broadcom vast aan de eerder afgegeven prognose. Het bedrijf verwacht nog steeds dat de opbrengsten uit AI-halfgeleiders uiteindelijk boven de 100 miljard dollar zullen uitkomen, maar presenteerde geen hogere doelstelling.

Voor het lopende kwartaal voorspelt Broadcom een omzet van circa 29,4 miljard dollar. Dat ligt boven de gemiddelde verwachting van analisten, maar bleek onvoldoende om de zorgen weg te nemen.

Naast chips levert Broadcom ook infrastructuursoftware, een activiteit die sterk werd uitgebreid met de overname van VMware. Die divisie boekte een omzet van 7,18 miljard dollar, een stijging van 9 procent op jaarbasis. Ook hier bleef het resultaat echter iets achter bij de verwachtingen van de markt.

Volgens analisten laat de reactie van beleggers zien hoe hoog de lat inmiddels ligt voor bedrijven die profiteren van de AI-markt. Ondanks recordomzetten en een verdubbeling van de winst blijkt een kleine tegenvaller voldoende om een fors deel van de beurswaarde weg te vagen.