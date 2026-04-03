Broadcom stelt topvrouw Alphabet aan als nieuwe CFO

Broadcom heeft aangekondigd dat Amie Thuener per 12 juni wordt benoemd tot Chief Financial Officer. Zij volgt Kirsten M. Spears op, die met pensioen gaat. Spears blijft tot haar vertrek in functie en zal daarna nog negen maanden als adviseur betrokken blijven om de overdracht soepel te laten verlopen.

Thuener komt over van Alphabet waar zij sinds 2018 werkzaam is als Vice President, Corporate Controller en Chief Accounting Officer. In die rol was zij verantwoordelijk voor wereldwijde financiële rapportage en financiële operaties. Binnen Alphabet bekleedde zij meerdere leidinggevende functies, waarbij zij betrokken was bij complexe financiële structuren en internationale verslaglegging.

Voor haar periode bij Alphabet werkte Thuener bij PricewaterhouseCoopers, waar zij als managing director actief was binnen transaction en accounting advisory services. Daar deed zij uitgebreide ervaring op met fusies, overnames en financiële advisering voor grote technologiebedrijven.

Volgens CEO Hock Tan brengt Thuener brede expertise mee op het gebied van financiële rapportage, corporate governance en AI-gerelateerde transacties. Die combinatie is volgens hem essentieel nu Broadcom zich steeds sterker positioneert in markten waar schaal, complexiteit en technologische innovatie samenkomen. Tan sprak daarnaast zijn waardering uit voor Spears, die twaalf jaar bij Broadcom werkzaam was en een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het bedrijf.

Broadcom zet zwaarder in op AI-chips

Reuters vult aan dat de benoeming van Thuener plaatsvindt op een moment waarop Broadcom sterk inzet op kunstmatige intelligentie. Het bedrijf ontwerpt doorgaans geen volledige AI-chips zelfstandig, maar werkt nauw samen met klanten zoals Google en OpenAI aan maatwerkprocessors, waaronder tensor processing units en andere gespecialiseerde chips.

Die strategie werpt vruchten af. Broadcom verwacht dat de omzet uit AI-chips volgend jaar boven de 100 miljard dollar uitkomt, gedreven door een snel groeiende vraag naar custom silicon. Tegelijkertijd opereert het bedrijf in een markt die sterk wordt gedomineerd door Nvidia, dat momenteel de toon zet op het gebied van AI-hardware.

De snelle groei brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Volgens Reuters staat de productiecapaciteit in de sector onder druk door aanhoudende knelpunten in de toeleveringsketen. Dat maakt het voor chipbedrijven complex om aan de vraag te blijven voldoen, ondanks de sterke marktgroei.