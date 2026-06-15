Dell bouwt een open podium, voor anderen om op te presteren

Dell Technologies World 2026 laat een bedrijf zien dat zijn strategie heeft teruggebracht tot de kern. Dell bouwt het infrastructuur podium, vervolgens is het aan partners en de markt om op dat podium te schitteren. Dat is geen zwakte, maar een bewuste keuze. Het roept wel de vraag op of Dell Technologies zichzelf hierdoor niet te kort doet?

We vroegen aan Sam Burd, Chief Strategy Officer bij Dell Technologies, of het bedrijf er bewust voor kiest om het infrastructuur podium te leveren waarop anderen mogen presteren. Zonder dat het bedrijf dat zelf probeert te doen. Hij bevestigde dit in een gesprek met Techzine: “Ik ben het wel eens met hoe je dat beschrijft”. We vroegen hem ook of het niet verleidend is in deze tijden met AI om ook zelf meer oplossingen te bouwen die op dat podium kunnen acteren, maar hij gaf min of meer aan dat het goed is om te focussen op de zaken waar je goed in bent. “Wij zijn een stuk beter in de dingen die met ons platform te maken hebben. We halen andere partijen binnen om het platform te gebruiken”, waarmee hij doelde op alle partners met wie Dell Technologies momenteel samenwerkt.

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Het infrastructuur podium is geen kleinigheidje

Laat er geen misverstand over bestaan: Dell heeft iets substantieels gebouwd. Het aanbod van de Dell AI Factory en de combinatie van PowerStore, PowerScale, ObjectScale, PowerFlex en Lightning File System (vijf verschillende storage-oplossingen) die op één hardwareplatform beschikbaar zijn is ook innovatie. Daar zit jaren ontwikkeling en eigen engineering in van Dell Technologies. Ook de PowerRack-architectuur, de gevalideerde deployment-blueprints, de orkestratie- en managementlagen, het Automation Platform en lifecycle management komen niet uit de lucht vallen. Volgens IDC is Dell marktleider in rack-shipments, met meer dan 2,2 keer zoveel racks als de eerstvolgende concurrent.

Het aantal partners dat met Dell’s AI Factory werkt groeit ook gestaag door; Google, OpenAI, Palantir, SpaceXAI, Hugging Face, ServiceNow, Mistral, ze acteren allemaal op het Dell-podium. Dell heeft bewust geïnvesteerd in validated blueprints en deployment-automatisering om dat podium zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor partners. Dat heeft geresulteerd in 5.000 AI Factory-klanten in één jaar en ook dat is een serieus aantal.

De intelligentie en AI komt van anderen

Dell bouwt geen AI-modellen, geen AI-oplossingen en geen AI-software. Het probeert zichzelf weliswaar in de markt te zetten als een AI-speler, maar dat is het eigenlijk niet. Dell levert de hardware, een portfolio aan workstations en servers die zeer geschikt zijn voor AI-workloads, maar daar stopt het dan ook. De GPU-acceleratie en AI-rekenkracht komt in vrijwel alle gevallen van Nvidia. De orkestratiesoftware is open-source software, de analytics-laag in het AI Data Platform draait op Starburst en Nvidia RAPIDS. Cyber Detect is technologie van Index Engines. NemoClaw is wederom open-source tooling.

Burd erkende het ook impliciet toen we hem vroegen naar eigen Dell-software. De focus ligt bij Dell Technologies vrijwel volledig op orkestratie en management software. Dus enkel het beheren van de hardware die Dell Technologies levert. Dat is precies de focus die we eerder al beschreven, Dell beheert het infrastructuur podium; de lichten, het geluid, de gordijnen, maar de acts, die zijn van anderen.

Dat is een bewuste keuze met veel focus. Waar het op neer komt is dat Dell actief is in storage, compute, networking, orkestratie en management van het platform, maar niet de AI-intelligentie.

Dell is wel enorm afhankelijk van Nvidia

Dell AI Factory with Nvidia, de productnaam zegt het al. Burd was eerlijk: “De meeste AI-workloads leveren we met Nvidia”. Dell verkoopt weliswaar ook servers met AMD, maar daar hebben we tijdens deze Dell Technologies World niemand over gehoord. Dell’s AI-verhaal is vrijwel volledig gebouwd op Nvidia’s hardware, Nvidia’s software-stack en Nvidia’s roadmap. Zonder Nvidia is er geen AI factory.

Broadcom heeft Dell een cadeau gegeven

De komst van Dell Private Cloud als alternatief voor Dell VxRail is het directe gevolg van de Broadcom-overname van VMware. Caitlin Gordon, VP Product Management voor Private Cloud, was er open over: “Zonder die overname, denk ik niet dat iemand zijn hele data center zou heroverwegen zoals ze dat nu doen.”

Dat is opmerkelijk eerlijk. Dell profiteert commercieel enorm van een disruptie die het zelf mede heeft veroorzaakt. Dell Technologies heeft VMware verkocht aan Broadcom. De klanten die nu naar Dell Private Cloud overstappen betalen deels de prijs voor die deal, terwijl Dell nu de oplossing verkoopt.

Gordon erkende ook de ongemakkelijkheid van dat gesprek: “Klanten komen naar ons, omdat ze ons uiteindelijk vertrouwen, zelfs als ze ook wat gefrustreerd zijn met de hele situatie.” Die frustratie is begrijpelijk. Maar de pragmatische conclusie is dat Dell er commercieel van profiteert, en dat de 65% kostenbesparing versus HCI een reëel voordeel is dat klanten over die frustratie heen helpt.

Goedkoper dan HCI

Die 65% kostenbesparing versus HCI is geen marketingcijfer zonder fundament. Gordon legde de mechaniek helder uit: door compute en storage te disaggregeren hoef je niet langer dure geheugen en drives in compute-nodes te stoppen. Aparte schaling betekent dat je niet meer betaalt voor overcapaciteit aan één kant. Minder cores in de omgeving betekent lagere licentiekosten voor hypervisors, een directe klap richting Broadcom’s businessmodel.

De vergelijking gaat op voor klanten die overstappen van een traditionele HCI-configuratie naar Dell Private Cloud met een bring-your-own-license aanpak. Voor klanten die VxRail-licenties via Dell kopen en dat vergelijken met Dell Private Cloud is het plaatje iets minder scherp.

Eigen hypervisor is klein maar veelzeggend

Dell heeft overigens wel degelijk een eigen hypervisor ontwikkeld. Dell Distributed Private Cloud, voorheen Dell NativeEdge, draait op een eigen KVM-variant. Dat werd nooit zo gecommuniceerd, maar Gordon bevestigde het expliciet: “Dat is altijd onze eigen KVM hypervisor geweest”.

De scope van de hypervisor is wel beperkt: 2 tot 4 nodes, gericht op edge en gedistribueerde omgevingen. Gordon was helder over waarom het niet verder wordt uitgebouwd: “Enterprise-scale hypervisors vereisen jaren aan investeringen en ontwikkeling. Dat is misschien niet wat een klant van Dell nodig heeft.” Concurrent HPE heeft er juist voor gekozen om wel die weg in te slaan en ontwikkelde sinds de overname van VMware een eigen enterprise-grade hypervisor, daarvoor heeft het ook overnames gedaan om dat proces te versnellen.

Wat dat betreft is de uitspraak van Gordon veelzeggend. Dell kijkt naar de enterprise hypervisor-markt, weet wat het kost om daar serieus in mee te spelen, en kiest er bewust voor om dat niet te doen. Het podium leveren is en blijft de strategie. Op het podium staan met een eigen enterprise-grade hypervisor is dat niet.

Voor AI is de token-economie het verkoopargument

Dell’s nieuwste verkoopargument is de token-economie. Een developer die met 10 agents werkt kan dagelijks duizenden dollars aan cloud-tokenkosten verbranden. On-premises draaien betekent vaste infrastructuurkosten in plaats van variabele API-kosten.

Hoewel het argument valide is, is het wel een infrastructuurargument, geen AI-argument. Dell verkoopt geen betere AI. Het verkoopt een manier om AI goedkoper te draaien. Burd bevestigde dat ook: “Wij zeggen; wees slim waar je je tokens inzet”. Organisaties doen er verstandig aan om een strategie te ontwikkelen waarbij ze beslissen welk token-verkeer naar on-premises gaat en welk naar de cloud. Die routing is volledig open: klanten kunnen via APIs met elke cloudprovider werken, maar ook met alle mogelijke on-premises modellen.

Hier zit wel nog een beperking. De on-premises modellen die beschikbaar zijn voor kleinere hardware zoals de GB10, Qwen3-32B, Phi-4-mini, Gemma-31B, zijn goed genoeg voor gestructureerde, routinematige agent-taken. Voor complexe autonome redenering, multi-agent coördinatie en diepgaande planning heb je zwaardere hardware nodig. Een GB300 start naar verluidt pas bij de 100.000 euro. Voor het MKB is dat een ander gesprek dan een GB10 van een paar duizend euro.

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Dell’s aantrekkelijke podium

Dell verkoopt gecureerde keuze, operationele eenvoud en één aanspreekpunt in een wereld die razendsnel complexer wordt. Dat is geen geringe prestatie. De AI-intelligentie, de modellen, de inferentie-engines en de applicatielaag, die komen allemaal van anderen.

Voor enterprise-klanten is Dell’s propositie eenvoudig en schaalbaar. Het podium is solide gebouwd, het ecosysteem is breed, en de storage-laag is authentieke eigen innovatie. Maar laat er geen misverstand over bestaan: als je Dell koopt, koop je infrastructuur, de software en de intelligentie erop komt van andere spelers in de markt, inclusief het beheer en onderhoud. Dat betekent dat organisaties die geen AI-platformteam hebben, hun (AI-)softwarestack en het onderhoud goed moeten regelen.