AMD wint terrein in servers dankzij AI-golf, Intel blijft marktleider

AMD heeft zijn positie op de servermarkt opnieuw versterkt. Volgens nieuwe cijfers van marktonderzoeker Mercury Research was het bedrijf in het eerste kwartaal van 2026 goed voor 33,2 procent van alle verscheepte x86-serverprocessors. De groei komt op een moment dat de vraag naar AI-infrastructuur datacenters wereldwijd blijft aanjagen.

Waar de totale x86-processormarkt een terugval liet zien, ontwikkelde het serversegment zich juist positief. Het aantal verscheepte server-cpu’s lag ruim 10 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is volgens The Register vooral te danken aan investeringen in AI-servers, waarvoor steeds meer rekenkracht nodig is.

AMD profiteert daarvan met zijn Epyc-processors. Het bedrijf won in een jaar tijd zes procentpunt marktaandeel en heeft inmiddels ongeveer een derde van de servermarkt in handen. Intel blijft met circa twee derde van de markt wel veruit de grootste leverancier.

AI houdt servermarkt overeind

De groei van serverprocessors staat in contrast met de bredere x86-markt. In totaal werden in het eerste kwartaal ruim 6 procent minder processors verscheept dan in het voorgaande kwartaal. Een seizoensgebonden daling is gebruikelijk, maar volgens Mercury Research viel de terugval dit jaar sterker uit dan normaal.

Intel had daarbij nog altijd last van eerdere productieknelpunten. Het bedrijf besloot vorig jaar meer productiecapaciteit vrij te maken voor serverchips, wat gevolgen had voor de beschikbaarheid van andere processorlijnen. Desondanks bleven de leveringen van Intel-serverprocessors zowel kwartaal-op-kwartaal als op jaarbasis vrijwel stabiel.

Voor de rest van het jaar blijven de vooruitzichten voor datacenterchips gunstig. Tegelijkertijd waarschuwde AMD eerder al dat geheugenleveranciers moeite hebben om aan de vraag te voldoen. Daardoor zou de groei van cpu-leveringen later dit jaar kunnen afvlakken.

Ook buiten de servermarkt wist AMD marktaandeel te winnen. Over alle x86-processors gemeten kwam het bedrijf uit op bijna een derde van de totale leveringen. Een minder sterke terugval in de verkoop van chips voor spelconsoles speelde daarbij mee.

De desktopmarkt kende daarentegen een lastig kwartaal. Leveringen daalden bijna 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Opvallend genoeg deed Intel het hier beter dan AMD, waardoor het bedrijf marktaandeel terugwon. Intel kwam uit op 66,8 procent van de desktopmarkt.

Bij laptops was het beeld anders. Daar bleef de daling beperkt en wist AMD zelfs groei te realiseren. Het marktaandeel in mobiele processors steeg daardoor van 22,5 naar 28,3 procent. Volgens Mercury Research speelde de beperkte beschikbaarheid van Intel-laptopchips daarbij een belangrijke rol.

Arm groeit verder

Naast x86-processors wint ook Arm terrein. Arm-gebaseerde chips waren volgens Mercury Research goed voor 14,4 procent van de pc-markt in het eerste kwartaal. In servers steeg het aandeel naar 13,2 procent.

Vooral Nvidia draagt aan die groei bij. De vraag naar Grace-processors neemt toe doordat deze worden ingezet in de Blackwell NVL72-systemen voor AI-workloads. Volgens Mercury Research zijn de leveringen van Arm-serverchips inmiddels bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden.