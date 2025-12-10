Intel en AMD aangeklaagd om chips in Russische rakketten

Intel, AMD en Texas Instruments worden in een reeks rechtszaken beschuldigd van het niet voorkomen dat hun technologie in Russische wapens terechtkomt. De chipfabrikanten worden aangeklaagd namens Oekraïense burgers die slachtoffer werden van aanvallen met precisiewapens waarin componenten van deze bedrijven zaten.

De rechtszaken werden woensdag ingediend in Texas namens tientallen Oekraïense burgers. Ze betreffen vijf aanvallen tussen 2023 en 2025 waarbij tientallen mensen omkwamen. Eén aanval betrof Iraanse drones met componenten van Intel en AMD, de andere betroffen Russische KH-101 kruisraketten en Iskander ballistische raketten.

De chipmakers en distributeur Mouser Electronics zouden volgens de aanklachten “opzettelijke onwetendheid” tonen doordat derden gesanctioneerde chips doorverkopen aan Rusland. Daar worden ze verwerkt in drones en raketten waarmee burgers worden aangevallen, in strijd met Amerikaanse sancties.

Texas Instruments, AMD en Intel hebben niet direct gereageerd op de beschuldigingen. Ze hebben eerder verklaard volledig te voldoen aan sanctie-eisen en hun zaken in Rusland te hebben stopgezet toen de oorlog uitbrak. Ook zeggen ze strikte beleidslijnen te hanteren om naleving te monitoren.

Shannon Thompson, assistent-juridisch adviseur bij Texas Instruments, zei vorig jaar in een Congres-getuigenis dat het bedrijf “zich sterk verzet tegen het gebruik van onze chips in Russische militaire uitrusting”. Dergelijke verzendingen zijn volgens haar “illegaal en ongeautoriseerd”.

Distributeur Mouser betrokken

De rechtszaken identificeren ook Mouser Electronics uit Mansfield, Texas. Dit bedrijf werd in 2007 overgenomen door Berkshire Hathaway via dochteronderneming TTI Inc. Mouser richt zich op de verkoop en distributie van halfgeleidercomponenten.

Mouser wordt ervan beschuldigd de overdracht van chips van Intel, Texas Instruments en anderen te faciliteren naar schijnbedrijven die door Russische tussenpersonen worden gecontroleerd. Mouser en Berkshire Hathaway hebben nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar van Bloomberg.

De Amerikaanse overheid heeft chipmakers herhaaldelijk gewaarschuwd dat ze meer moeten doen om de stroom van chips tegen te gaan. Vorig jaar stelde Democratisch Senator Richard Blumenthal dat de bedrijven “objectief en bewust nalaten te voorkomen dat Rusland profiteert van het gebruik van hun technologie”.

