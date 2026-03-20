Dell leidt wereldwijde servermarkt, dat eind 2025 records verbrak

De wereldwijde servermarkt heeft in het vierde kwartaal van 2025 een historisch hoogtepunt bereikt. De sterke groei wordt vooral aangedreven door investeringen in AI-infrastructuur, die in rap tempo toenemen. Tegelijkertijd blijft de markt kampen met onzekerheden rond leveringen en geopolitieke ontwikkelingen.

Dit blijkt uit cijfers van IDC waarover Networkworld publiceert. De totale omzet in het vierde kwartaal kwam uit op ruim 125 miljard dollar. Daarmee zet de servermarkt een uitzonderlijk sterke prestatie neer, ondanks verstoringen zoals importheffingen en tekorten aan cruciale onderdelen. De vraag wordt voornamelijk aangejaagd door grote cloudspelers en hyperscalers, terwijl traditionele organisaties voorzichtiger blijven met investeringen in eigen datacenters.

De beschikbaarheid van componenten vormt een belangrijk knelpunt. Vooral GPU’s, geheugen en opslagcomponenten zijn schaars, wat leidt tot prijsdruk en onzekerheid in de supply chain. Leveranciers proberen zich hierop aan te passen door prijsafspraken eerder vast te leggen, maar IDC verwacht dat de spanning tussen vraag en aanbod ook in 2026 aanhoudt.

De groei van de markt is opvallend. Vergeleken met een jaar eerder steeg de omzet met meer dan 50 procent in het vierde kwartaal. Over het hele jaar genomen kwam de groei zelfs boven de 80 procent uit. Met name systemen die zijn uitgerust met GPU’s nemen een steeds groter aandeel in. Deze categorie vertegenwoordigt inmiddels meer dan de helft van de totale markt.

Dell leidt, HPE verliest terrein

Binnen het competitieve landschap staat Dell duidelijk bovenaan. Het bedrijf profiteert sterk van de vraag naar systemen die zijn geoptimaliseerd voor AI-workloads. Ook andere spelers zoals Supermicro laten stevige groeicijfers zien, mede dankzij hun focus op vergelijkbare technologie. Lenovo en IEIT Systems volgen op afstand, terwijl Hewlett Packard Enterprise terrein verliest.

De terugval van HPE hangt samen met een strategische koerswijziging. Volgens IDC kiest het bedrijf er bewust voor om minder te concurreren in het volumegerichte x86-segment en zich sterker te richten op edge computing, hybride IT en bedrijfskritische toepassingen.

Daarnaast spelen bredere marktontwikkelingen een rol. IDC wijst erop dat klanten steeds vaker kiezen voor complete technologiestacks in plaats van losse systemen, wat leveranciers met een breed portfolio in het voordeel brengt. Ook ontwikkelen grote cloudproviders steeds vaker hun eigen servers, waardoor traditionele leveranciers minder kansen krijgen in dat segment.

Vooruitkijkend verwacht IDC dat de markt onder druk blijft staan door aanhoudende tekorten en stijgende prijzen. Leveringen kunnen vertragen en de gemiddelde kosten per systeem zullen waarschijnlijk verder oplopen. Toch lijkt de vraag naar AI-infrastructuur voorlopig sterk genoeg om de groei in stand te houden.