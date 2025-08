AMD blijft achter bij AI ondanks hogere omzet, aandeel daalt

AMD heeft in het tweede kwartaal van boekjaar 2025 een hogere omzet geboekt dan verwacht, maar toch bleef de beursreactie negatief. De datacenterdivisie, waar ook AI-chips onder vallen, wist beleggers niet te overtuigen.

Dat schrijft Reuters. De totale kwartaalomzet kwam uit op 7,69 miljard dollar, een stijging van ruim 30 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Analisten rekenden gemiddeld op 7,42 miljard. De winst per aandeel bedroeg 47 cent, flink hoger dan de 16 cent van een jaar eerder, maar net onder de verwachting van 47,9 cent. In de nabeurshandel verloor het aandeel meer dan zes procent en zakte naar 163,37 dollar.

Achterstand op Nvidia groeit

Hoewel AMD dit jaar al meer dan 40 procent koerswinst heeft geboekt en daarmee veel chipconcurrenten achter zich liet, stellen de recente cijfers teleur in het licht van de wereldwijde AI-investeringen. De omzet uit de datacenterdivisie steeg met 14 procent naar 3,2 miljard dollar, maar bleef daarmee ver achter bij concurrent Nvidia, dat zijn datacenteromzet met 73 procent zag stijgen naar ruim 39 miljard dollar in hetzelfde kwartaal.

De vraag naar AI-chips blijft onverminderd groot. Grote klanten zoals Microsoft, Meta en OpenAI investeren miljarden in infrastructuur om AI-toepassingen te ondersteunen. Meta verhoogde recent zijn jaarlijkse investeringsprognose tot maximaal 72 miljard dollar en Microsoft voorziet een recorduitgave van 30 miljard in het huidige kwartaal.

AI brengt AMD geen groot succes

AMD profiteert tot nu toe slechts beperkt van die AI-golf. De AI-chipomzet daalde op jaarbasis, volgens CEO Lisa Su (foto) vooral door Amerikaanse exportbeperkingen richting China en de overgang naar een nieuwe generatie Instinct MI350-chips. De productie daarvan is in juni vervroegd gestart, en het bedrijf verwacht in de tweede jaarhelft een forse opschaling.

Voor het derde kwartaal rekent AMD op een omzet van ongeveer 8,7 miljard dollar, met een marge van 300 miljoen naar boven of beneden. De brutomarge wordt geschat op circa 54 procent. Daarbij is geen rekening gehouden met leveringen van de MI308-chip aan China, aangezien exportvergunningen door de Amerikaanse overheid nog worden beoordeeld.

De beperkingen rond export naar China zullen dit jaar naar verwachting 1,5 miljard dollar aan omzet kosten, met de grootste impact in het tweede en derde kwartaal.