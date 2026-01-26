DAWN-supercomputer krijgt upgrade en verruilt Intel voor AMD

De Britse overheid investeert fors in de nationale rekeninfrastructuur. Met een extra investering van omgerekend zo’n 49 miljoen dollar wordt de DAWN-supercomputer aan de Universiteit van Cambridge uitgebreid.

Dit schrijft Neowin. Door deze uitbreiding neemt de totale rekenkracht van het systeem met een factor zes toe. Het doel is om onderzoekers en technologiebedrijven beter te laten concurreren met spelers uit de Verenigde Staten en China.

De uitbreiding moet in het voorjaar van 2026 operationeel zijn. DAWN krijgt daarbij nieuwe hardware die specifiek is ontworpen voor grootschalige AI-workloads. De extra capaciteit is bedoeld voor onderzoek in sectoren waar hoge rekenprestaties essentieel zijn. Denk aan medische beeldvorming, klimaat- en milieumodellen en de digitalisering van publieke dienstverlening. Volgens de overheid kan de extra rekenkracht helpen om innovatie in deze domeinen aanzienlijk te versnellen.

Overstap naar AMD

Kern van de upgrade is de introductie van AMD Instinct MI355X-processors, gebaseerd op de CDNA4-architectuur. Zij komen in de plaats van de Intel-chips. De AI-versnellers worden voor het eerst via nationale infrastructuur beschikbaar gesteld aan onderzoekers. De integratie van de nieuwe chips in de bestaande DAWN-omgeving wordt uitgevoerd door Dell, dat al eerder betrokken was bij de bouw van het systeem. Met de overstap naar AMD breidt het Verenigd Koninkrijk bewust het aantal technologiepartners uit waarop het leunt voor strategische rekenvoorzieningen.

Toegang tot de uitgebreide supercomputer verloopt via het AI Research Resource-programma. Binnen dat programma kunnen in aanmerking komende wetenschappers en kleine bedrijven kosteloos gebruikmaken van de infrastructuur. Daarmee wil de overheid voorkomen dat projecten met zeer grote datasets of complexe AI-modellen stranden door de hoge kosten van commerciële supercomputers.

Volgens de Britse regering levert de uitbreiding niet alleen technologische voordelen op, maar ook directe maatschappelijke impact. Toepassingen zoals gepersonaliseerde kankerbehandelingen en nauwkeurigere klimaatvoorspellingen voor rampenplanning worden expliciet genoemd als voorbeelden van onderzoek dat profiteert van extra rekencapaciteit. Voor startups verlaagt de uitbreiding de drempel om geavanceerde AI-modellen te ontwikkelen en te trainen, zonder afhankelijk te zijn van grote cloudproviders.

DAWN maakt samen met de Isambard-AI-supercomputer in Bristol deel uit van het AI Research Resource-initiatief, dat in de zomer van 2025 werd gelanceerd. Dit programma valt binnen een bredere overheidsinvestering van circa 2,7 miljard dollar in publieke rekeninfrastructuur. Daarmee wil het Verenigd Koninkrijk zijn positie versterken als Europees centrum voor wetenschap en innovatie, met de Oxford-Cambridge-regio als belangrijk zwaartepunt.

De uitbreiding van DAWN is een tussenstap richting een veel grotere ambitie. De overheid wil de totale capaciteit van AIRR tegen 2030 met een factor twintig vergroten. In latere fases van deze nationale computerstrategie staat onder meer de bouw van een nieuwe supercomputer in Edinburgh gepland.