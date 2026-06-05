Amsterdam kiest KPN voor soevereine cloud van 74 miljoen

De gemeente Amsterdam heeft een contract van 74 miljoen euro getekend met KPN voor clouddiensten. De keuze voor KPN past in het beleid om minder afhankelijk te worden van grote niet-Europese techbedrijven en geeft KPN meteen een stevige gemeentelijke referentie.

Amsterdam sluit een contract van 74 miljoen euro met KPN voor clouddiensten. Wethouder Alexander Scholtes, verantwoordelijk voor ICT, maakte de aanbesteding bekend aan het fd. De keuze voor KPN past in het bredere streven van de hoofdstad naar digitale autonomie, waarbij minder afhankelijkheid van niet-Europese techbedrijven centraal staat. “Met deze aanbesteding van KPN zetten we opnieuw een stap richting een soevereine overheid, en een sterke Europese techsector”, aldus Scholtes.

Voor KPN is de Amsterdamse opdracht de perfecte springplank voor het pas gelanceerde cloud-aanbod. De telecomprovider kondigde eind mei samen met het Duitse Schwarz Digits een Europese soevereine cloud in Nederland aan, gebouwd op het STACKIT-platform en gehost in KPN-datacenters. Met Amsterdam als eerste gemeentelijke klant hoopt KPN meer publieke sector-partijen aan te trekken.

Digitale autonomie als aanbestedingscriterium

Scholtes is al langer bezig met de digitale onafhankelijkheid van Amsterdam. Medio maart 2025 kondigde hij een reeks maatregelen aan: digitale autonomie werd een nieuw criterium bij inkoop, te beginnen bij public cloud en hosting. De gegevens van Amsterdammers blijven eigendom van de gemeente en worden contractueel niet gedeeld met technologiebedrijven. De hoofdstad test ook alternatieve open-sourcesoftware.

Amsterdam sprak eerder al met eigenaren van zes datacenters om serverruimte te reserveren voor Europese partijen. Tegelijk geldt KPN’s beschermde status als extra argument: als telecombedrijf valt het onder de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (WOZT), wat een buitenlandse overname bemoeilijkt.

KPN voor gevoelige data

De aanleiding voor het nieuwe contract lag bij de dreigende overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Het ministerie van EZK verbood die overname, waarna het contract met Solvinity voor de publieke cloud gewoon doorloopt. Solvinity is pas per 1 juni actief voor Amsterdam. Aanvullend gaan KPN en Schwarz Digits vijf jaar lang een private cloud leveren voor gevoeligere data. De Nederlandse overheid sloot eerder al een raamovereenkomst met STACKIT voor Europese clouddiensten, wat de keuze van Amsterdam in een bredere nationale trend plaatst.

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