KPN lanceert soevereine cloud met STACKIT in Nederland

KPN en Schwarz Digits lanceren samen een Europese soevereine cloudoplossing voor de Nederlandse markt. Via STACKIT, het cloudplatform van Schwarz Digits, wordt de cloudinfrastructuur gehost in KPN-datacenters in Nederland. De dienst richt zich op vitale sectoren als overheid, financiële dienstverlening, zorg en energie.

De vraag naar Europese cloudoplossingen is merkbaar, en Lidl-eigenaar Schwarz Gruppe lijkt een grote winnaar op dit gebied te worden. De Nederlandsche Bank sloot eerder dit jaar al een grote deal met dat bedrijf om minder afhankelijk te worden van Amerikaanse cloudleveranciers.

In april koos de Rijksoverheid STACKIT als Europees cloudalternatief, met een raamovereenkomst die ook een exitclausule bevat als de leverancier buiten de EER valt.

KPN-partnership

Met de nieuwe samenwerking wordt KPN een belangrijke Nederlandse factor in de technische opbouw van een soevereine cloud. KPN is verantwoordelijk voor connectiviteit en IT-diensten, terwijl STACKIT de cloudinfrastructuur levert op basis van open-sourcesoftware. Data worden verwerkt en opgeslagen binnen Europa, en het model ondersteunt portabiliteit en interoperabiliteit om vendor lock-in te voorkomen.

Joost Farwerck, CEO van KPN, legt het zo uit: “In Nederland en Europa is er een duidelijke behoefte aan soevereine cloudoplossingen. Nederlandse bedrijven en publieke organisaties zoeken in toenemende mate naar meer controle over hun data en een veilige Europese cloud op schaal.”

STACKIT en BSI C5-certificering

STACKIT wordt getoetst aan de BSI C5-criteria, een door het Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik vastgestelde standaard die geldt als graadmeter voor cloudbeveiliging en transparantie. Dat is een belangrijk compliance-vereiste voor financiële instellingen, overheidsorganisaties en zorginstellingen.

De dienst is nu beschikbaar via de bestaande Duitse en Oostenrijkse STACKIT-cloudregio’s. De Nederlandse versie, waarbij de infrastructuur fysiek in KPN-datacenters staat, is naar verwachting medio 2027 beschikbaar. De oplossing wordt exclusief aangeboden via KPN en zijn partners.

Onderdeel van bredere cloudstrategie

KPN ondertekende onlangs ook het manifest van de Open Cloud Alliantie en maakt deel uit van een consortium van zeven Nederlandse bedrijven dat gezamenlijk een soeverein cloudalternatief wil bieden. Met STACKIT voegt KPN nu een Europese soevereine public cloud toe aan zijn portfolio, naast de bestaande publieke, hybride en private cloudoplossingen.

Het is ook niet breed praktisch geacht om op nationaal niveau de volledige IT-stack te bouwen. STACKIT zou op den duur de schaal en geldinjectie kunnen genieten die het tot een competitieve hyperscaler met AWS, Azure en GCP maakt. Dat zal nog een lang pad zijn; alledrie kennen al bijna twee decennia aan ervaring als public cloud. Daarnaast hebben ze een ecosysteem aan partners en tooling om het gebruiksgemak, de kernbelofte van de cloud naast schaal, te realiseren.

Voor Schwarz Digits is de Nederlandse uitbreiding een voortzetting van initiatieven die steeds meer Europees dan Duits zijn. De samenwerking stelt Duitse bedrijven tevens in staat om de Nederlandse cloudregio te integreren in hun bestaande STACKIT-omgeving.