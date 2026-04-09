Amsterdam wil regie over datacenters voor digitale autonomie

Wethouder Alexander Scholtes van ICT en digitale stad bespreekt met eigenaren van zes Amsterdamse datacenters hoe de stad meer grip krijgt op digitale infrastructuur. De gemeente wil serverruimte gereserveerd zien voor Europese partijen. Equinix weigert zijn businessmodel aan te passen. Directeur Michiel Eielts is duidelijk: volledige digitale autonomie is een utopie.

Het gesprek van Scholtes met zes in aanbouw zijnde datacenters gaat over de groeiende bezorgdheid rond de afhankelijkheid van Amerikaanse cloudproviders. Scholtes schetste een scenario waarbij Washington Amerikaanse techbedrijven opdraagt geen diensten meer te leveren aan Nederlandse overheden. “Dan loopt onze gemeentelijke dienstverlening vast”, aldus de wethouder tegenover Nieuwsuur. “Dan kunnen onze ambtenaren mogelijk niet meer mailen, geen vergunningen afgeven en kan het zijn dat we gegevens van onze burgers kwijtraken.”

De gemeente wil dat datacenters een deel van hun ‘schaarse’ serverruimte reserveren voor Amsterdamse, Nederlandse en Europese partijen en overheden.

Equinix gaat businessmodel niet aanpassen

Equinix bouwt twee van de zes vergunde datacenters in Amsterdam. De bouw van nieuwe datacenters is inmiddels verboden in de hoofdstad. Eielts zag de gespreksuitnodiging van de gemeente dan ook niet aankomen, maar erkent dat de sfeer is veranderd. Zijn antwoord op het verzoek van Scholtes is echter helder: “Wij gaan ons businessmodel niet veranderen.” Klanten voorrang geven op basis van herkomst past niet in de marktlogica van een colocatiedienstverlener, stelt hij.

Eielts pleit er tegelijkertijd voor nieuwe datacenters in Amsterdam toe te staan. Zonder uitbreiding neemt de afhankelijkheid van het buitenland alleen maar toe, is zijn redenering. Dat argument valt bij de gemeente vooralsnog op dorre grond, mede vanwege de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet.

Zelfs als de gemeente erin slaagt serverruimte voor Europese partijen veilig te stellen, blijft er een fundamenteel vraagstuk. Equinix is een Amerikaans bedrijf. Via de Amerikaanse Cloud Act kan Washington in theorie data opeisen die op Equinix-servers staat. Scholtes erkent die kwetsbaarheid. Eielts stelt echter dat het technisch onmogelijk is. Equinix kan niet bij de servers van zijn klanten en zou een dergelijk verzoek nooit honoreren. Maar juridisch gezien blijft die onduidelijkheid bestaan.

Scholtes erkent dat datacentra formeel niets verplicht zijn. “Ze bepalen zelf aan wie ze de capaciteit verhuren. Maar het zou al een enorme beweging zijn als ze überhaupt ruimte reserveren voor een Europese partij.” Of hij die toezegging heeft gekregen, is nog niet bekendgemaakt.

