AWS lanceert FinOps Agent voor kostenbeheer

AWS heeft AWS FinOps Agent gelanceerd in public preview. De agentic AI-oplossing onderzoekt kostenafwijkingen automatisch tot op de grondoorzaak en beantwoordt kostenvragen van engineers direct in Jira en Slack.

Een Cost Anomaly Detection-alert meldt dat er iets veranderd is. De AWS FinOps Agent gaat automatisch verder. Hij koppelt de kostenverandering aan AWS CloudTrail-events om te achterhalen wie wat wanneer heeft gewijzigd, identificeert de wijziging die de piek veroorzaakte en produceert een onderzoeksrapport met de meest waarschijnlijke oorzaak en de verantwoordelijke eigenaar. Optioneel opent de agent daarna een Jira-ticket of plaatst hij een bericht in een Slack-kanaal, zodat de engineer die het resource beheert direct de context krijgt. Filters op drempelwaarden, bijvoorbeeld alleen anomalieën boven een bepaald bedrag, zorgen dat teams hun aandacht richten op de meest impactvolle wijzigingen.

Kostenvragen stellen in natuurlijke taal

Engineers kunnen via AWS FinOps Agent vragen stellen in gewone taal en antwoorden terugkrijgen op basis van hun eigen kosten- en gebruiksdata. Een vraag als “Waarom zijn mijn AWS-kosten vorige maand gestegen?” levert een antwoord dat de kostenwijzigingen, de betrokken services en de onderliggende gebruiksdrivers identificeert. Via contextbestanden, zoals account-eigenarenmappings, teamdefinities en tagconventies, past de agent zijn antwoorden aan op de termen van de organisatie. De agent onthoudt ook voorkeuren over sessies heen.

De public preview omvat ook terugkerende kostenrapporten in HTML-, PDF- of PPT-formaat en de mogelijkheid om aanbevelingen uit Cost Optimization Hub en Compute Optimizer samen te vatten in een Jira-ticket.

AWS FinOps Agent is nu beschikbaar in de regio US East (N. Virginia) en komt in een later stadion naar onze regio. AWS heeft aangekondigd de agent in de toekomst uit te breiden met onder meer kostenanalyse voor AI-workloads.

Tip: FinOps verschuift naar AI-kostenmanagement en SaaS-optimalisatie