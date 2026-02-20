FinOps verschuift naar AI-kostenmanagement en SaaS-optimalisatie

Het beheren van AI-uitgaven is inmiddels gemeengoed geworden. Waar twee jaar geleden 31 procent van de organisaties AI-uitgaven beheerde, is dat nu 98 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van de FinOps Foundation. Het laat zien dat FinOps definitief is verschoven van puur cloudbeheer naar breed technologiewaardemanagement. AI-kostenmanagement staat nu bovenaan de lijst met prioriteiten, terwijl AI-waardemanagement de meest gezochte vaardigheid is binnen teams. Veel organisaties krijgen de opdracht om AI-investeringen zelf te financieren door efficiëntiewinsten, wat FinOps rechtstreeks verbindt met strategische AI-implementatie.

De discipline reikt inmiddels veel verder dan alleen cloud. Negen van de tien professionals krijgen de vraag om SaaS te beheren, een stijging van 65 procent vorig jaar. Ook licensing (64 procent, van 49 procent), private cloud (57 procent, van 39 procent) en datacenters (48 procent) vallen steeds vaker onder FinOps.

Verschuiving naar executive niveau

FinOps-teams rapporteren steeds vaker rechtstreeks aan de CTO of CIO. 78 procent van de teams meldt nu aan deze executives, een stijging van 18 procent. Teams met VP/SVP/EVP/C-suite betrokkenheid laten meer invloed zien op technologiekeuzes: clouddienst-selectie (53 procent versus 24 procent), cloudprovider-selectie (47 procent versus 16 procent) en cloud versus datacenter-plaatsing (28 procent versus 12 procent).

De rol van FinOps-leiders breidt zich uit naar strategische leveranciersonderhandelingen, commitment-structuren en M&A-technologieonderzoek. Ze beantwoorden vragen over ROI en waarderealisatie, niet alleen over besparingen. 28 procent van de ondervraagden geeft aan arbeidskosten te beheren of van plan te zijn deze te gaan beheren binnen de FinOps-praktijk.

Kleine teams met grote impact

Opvallend is dat teams relatief klein blijven. 60 procent werkt met gecentraliseerde ondersteuning via embedded teamchampions, met daarnaast 21 procent die hub-and-spoke-modellen rapporteert. Minder dan 10 procent meldt volledig gedecentraliseerde teams. Organisaties die meer dan 100 miljoen dollar beheren, hebben gemiddeld 8 tot 10 professionals en 3 tot 10 contractanten. Ze schalen via enablement, AI-productiviteit en automatisering in plaats van via headcount.

Shift left is een topprioriteit geworden. Professionals integreren financiële context eerder in de engineeringcyclus, waardoor teams geïnformeerde beslissingen kunnen nemen vóór deployment in plaats van achteraf te moeten remediëren. Pre-deployment architectuur-begeleiding komt naar voren als meest gewenste tooling-capaciteit.

