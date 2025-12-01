Apple-hereniging lonkt voor Intel, dat al op de beurs wordt beloond

Ooit draaiden alle Apple-machines op Intel-chips. Tegenwoordig is Apple haar eigen chipontwerper en schakelt het Intel-rivaal TSMC in om die processoren te fabriceren. Dat lijkt gedeeltelijk te gaan veranderen: de goedkoopste M-chips zouden in 2027 ook uit Intel-fabrieken moeten verschijnen.

Dat was op vrijdag de conclusie van Ming-Chi Kuo, analist bij TF International Securities. De voorspelling bleek in het weekend een grote impact te hebben: het aandeel van Intel klom namelijk met 10 procent. Intel zou dankzij het naderende 18A-P-procedé weer in beeld zijn bij Apple. Tests zouden positieve resultaten hebben opgeleverd, met name op het gebied van efficiëntie. Precies het tekort aan efficiëntie leidde een half decennium tot de scheiding van Intel en Apple; nu is een (zij het beperkte) hereniging aanstaande.

Begin 2026 uitsluitsel

Chipfabrikanten zoals TSMC en Intel publiceren zogeheten PDK’s, kort voor Process Design Kits. Deze informatie is cruciaal om te bepalen hoe chips op een bepaald procedé (Process) vervaardigd kunnen worden. Deze blauwdruk voor 18A-P moet begin 2026 verschijnen. Pas dan kunnen Apple-ingenieurs definitieve ontwerpen creëren voor hun beoogde processoren.

Let wel: het gaat hierbij om een beperkte order. TSMC zou volgens analist Kuo praktisch niets moeten merken van de Intel-keuze van Apple. Desondanks is de potentiële deal meer dan een noviteit. Als Intel werkelijk de goedkeuring van een bedrijf van het kaliber van Apple voor haar chipfabricage binnenhaalt, volgen anderen geheid. Denk aan Nvidia, dat ooit al hintte naar een mogelijke samenwerking, en hyperscalers Google of Amazon voor hun cloudchips. Microsoft bleek al een klant voor Intel 18A te zijn voor de eigen Maia AI-accelerator.

Intel zoekt dringend externe klanten

Apple blijft vanzelfsprekend haar eigen M-chips ontwerpen. Voor Intel is het niet zo dat het zichzelf helemaal in ere kan herstellen als leverancier voor Apple. Wel is een beperkte aanvankelijke deal een goede manier om geleidelijk meer orders van TSMC af te snoepen of op zijn minst te gelden als logisch alternatief. De nieuwste chipprocedé’s zijn dermate duur en gevraagd dat Apple meestal vooraanstaat om alle capaciteit op te kopen. Indien dat niet genoeg capaciteit biedt, kan Intel optreden om de gaten dicht te lopen.

De mogelijke Apple-deal is dus niet allesbepalend, maar wel veelzeggend. Intel overwoog haar chipfabrieken te sluiten, maar het voorkomen daarvan was een van de beweegredenen voor de VS om te investeren in het bedrijf. Het jaar 2026 wordt hoe dan ook kanteljaar voor Intels foundry-activiteiten, waarbij het bedrijf alleen verder investeert in geavanceerde productie als er voldoende klantentoezeggingen zijn.

Intel Foundry kampt al jaren met grote verliezen. De divisie rapporteerde in 2023 bijvoorbeeld een operationeel verlies van 7 miljard dollar. Het bedrijf heeft slechts 1 procent marktaandeel, terwijl concurrent TSMC bijna 58 procent bezit. Om zijn positie te verbeteren, moet Intel externe klanten aantrekken naast de eigen chipproductie. Met andere woorden: aan zichzelf heeft het niet genoeg. Als aparte business unit is Intel de chipontwerper namelijk ‘gewoon’ een betalende klant van Intel de chipfabrikant.

Amerikaanse overheid steunt Intel

De VS-deal bevat overigens een beschermingsmechanisme, waardoor de foundry-tak toekomstbestendig is. Het betreft een vijfjarige warrant waarmee de overheid nog eens 5 procent kan nemen (bovenop de eerdere 10 procent) als Intel zijn aandeel in de foundry-business onder de 51 procent laat zakken. Dit legt Intels handen vast op een moment dat analisten hadden opgeroepen tot verkoop van de divisie.