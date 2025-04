Qualcomm lijft Vietnamees AI-bedrijf MovianAI in

Qualcomm Technologies heeft MovianAI overgenomen. Dit is een Vietnamese ontwikkelaar van kunstmatige intelligentie.

Het nieuws werd eerder opgepikt door SiliconANGLE. MovianAI is de GenAI-afdeling van VinAI Application and Research JSC, een onderzoekscentrum voor machine learning. VinAI is een onderdeel van Vingroup, een van de grootste conglomeraten van Vietnam. Dit bedrijf is actief in verschillende sectoren, waaronder hotelbeheer en autofabricage.

Volgens Jilei Hou, senior vice president engineering bij Qualcomm, versterkt het binnenhalen van hooggekwalificeerd talent van VinAI het vermogen van Qualcomm om geavanceerde AI-oplossingen te leveren die een breed scala aan industrieën en consumenten ten goede komen.

VinAI, het moederbedrijf van MovianAI, staat onder leiding van de voormalige DeepMind-onderzoeker Hung Bui. Sinds de oprichting in 2019 heeft het bedrijf meerdere wetenschappelijke artikelen over generatieve AI gepubliceerd en tientallen open-sourceprojecten op GitHub geplaatst.

Modellen voor beeldgeneratie

Ongeveer twee jaar geleden presenteerden onderzoekers van VinAI een nieuwe methode voor het ontwikkelen van modellen voor beeldgeneratie. Deze techniek maakt gebruik van een bestaand model voor beeldgeneratie om een kleiner algoritme te trainen dat dezelfde taken met minder rekenkracht kan uitvoeren. Volgens VinAI vermindert deze technologie de behoefte aan trainingsdata en vergemakkelijkt het de ontwikkeling.

Naast nieuwe machine learning-technieken ontwikkelde het laboratorium ook verschillende open-source AI-modellen. Een van de beeldgeneratie-algoritmen combineert drie verschillende neurale netwerkarchitecturen, namelijk diffusie-, Transformer- en Mamba-architecturen. Mamba is een relatief nieuw alternatief voor de Transformer-architectuur en kan in bepaalde situaties efficiënter met hardware omgaan.

VinAI ontwikkelde ook een LLM

Het onderzoekswerk van VinAI gaat verder dan alleen beeldgeneratie. Het bedrijf heeft ook een op maat gemaakt groot taalmodel ontwikkeld, RecGPT-7B, dat geoptimaliseerd is voor taken op het gebied van aanbevelingssystemen.

Volgens VinAI-CEO Hung Bui is het bedrijf klaar om bij te dragen aan de missie van Qualcomm om baanbrekend fundamenteel AI-onderzoek te doen en dit op grote schaal toe te passen in verschillende sectoren, waaronder smartphones, pc’s en software-gedefinieerde voertuigen. Hij zal als onderdeel van de overname toetreden tot het chipbedrijf.

De expertise van MovianAI op het gebied van modelontwikkeling kan Qualcomm helpen om zijn suite van AI-ontwikkeltools te verbeteren. Deze tools maken het eenvoudiger voor bedrijven om machine learning-toepassingen te implementeren op apparaten met Qualcomm-processors.

Qualcomm biedt een library met vooraf geconfigureerde AI-modellen die geoptimaliseerd zijn voor de eigen hardware. Deze algoritmen maken het overbodig voor bedrijven om nieuwe modellen vanaf nul te trainen, wat de ontwikkeling versnelt. Voor softwareteams die toch aangepaste modellen willen bouwen, biedt Qualcomm tools die helpen om de prestaties van deze modellen te optimaliseren.

De overname van MovianAI volgt minder dan een maand na de acquisitie van Edge Impulse Inc., een andere specialist op het gebied van AI-ontwikkeling. De software van dit bedrijf maakt het eenvoudiger om AI-modellen te bouwen die efficiënt kunnen draaien op verbonden apparaten. Voorafgaand aan de overname haalde Edge Impulse ongeveer 54 miljoen dollar aan investeringen op en had het een gebruikersbasis van meer dan 170.000 ontwikkelaars opgebouwd.