Qualcomm richt vizier op datacenters met Oryon-chips

Qualcomm heeft tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt dat het bedrijf vergevorderde gesprekken voert met een grote hyperscaler over het leveren van nieuwe chips voor gebruik in datacenters.

De chipontwerper zet daarmee een nieuwe stap richting de datacentermarkt, een ambitie die al langer speelt binnen het bedrijf, meldt The Register. CEO Cristiano Amon gaf aan dat de groeiende rol van AI-inferentie in de cloud gepaard gaat met een toenemende vraag naar efficiëntere hardware, zoals Arm-compatibele CPU’s. Volgens hem ontstaat hierdoor een duidelijk momentum voor alternatieven ten opzichte van traditionele x86-processoren.

Het bedrijf werkt momenteel aan een algemene CPU die specifiek gericht is op hyperscale-klanten. Qualcomm zou daarbij ook bouwen aan een head unit voor inferentieclusters, inclusief versnellingskaarten en volledige racksystemen. De eerder aangekondigde overname van Alphawave Semi moet bijdragen aan deze ambitie. De technologie van Alphawave moet Qualcomm’s Oryon-CPU en Hexagon-NPU-processoren versterken, en de algemene ontwikkeling versnellen.

Meerdere potentiële klanten

Volgens Amon is Qualcomm nog in de beginfase van zijn uitbreiding naar het datacentersegment, maar er zijn al gesprekken gaande met meerdere potentiële klanten. Als de samenwerking met de hyperscaler tot een overeenkomst leidt, verwacht het bedrijf de eerste inkomsten uit deze activiteiten in het fiscale jaar 2028.

Naast deze strategische stap liet Qualcomm ook sterke financiële resultaten zien. De kwartaalomzet steeg op jaarbasis met tien procent tot 10,35 miljard dollar, terwijl de nettowinst met 25 procent groeide tot 2,666 miljard dollar. De omzet uit smartphonecomponenten steeg met zeven procent tot 6,8 miljard dollar, terwijl de auto-afdeling met 21 procent groeide tot 984 miljoen dollar. De grootste groei kwam echter uit de internet-of-things-divisie, met een stijging van 24 procent tot 1,68 miljard dollar.

Amon gaf verder aan dat Qualcomm’s positie in de pc-markt zich stabiliseert. Tegen 2026 zouden meer dan honderd laptops met Qualcomm-processoren op de markt zijn, waarbij het bedrijf al circa negen procent van het marktsegment boven de 600 dollar heeft veroverd in de VS en EU. Ook de markt voor slimme brillen biedt volgens hem groeikansen, een segment waarin Qualcomm momenteel een leidende rol speelt.