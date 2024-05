Dat er Qualcomm gebaseerde AI-pc’s van Microsoft op komst waren was al min of meer bekend. Dat vrijwel alle andere pc-fabrikanten direct zouden volgen met meerdere modellen niet. De hegemonie van Intel lijkt hiermee gebroken en een ware revolutie in de pc-markt is een feit. De kans is groot dat Intel na 20 jaar echt onder druk komt te staan in de pc-markt.

Het hele concept rondom de AI-pc was de afgelopen maanden vooral een marketingboodschap. Nu er daadwerkelijk een groot aantal laptops zijn gepresenteerd met een Qualcomm Snapdragon X Plus of Elite-chip wordt het ook concreter. Deze chips beschikken namelijk over een krachtige NPU van 40 TOPS voor AI-toepassingen.

AI-features Windows 11

Microsoft heeft een eerste reeks AI-features voor Windows 11 gepresenteerd, waaronder de ReCall-functie, een functie waarmee je kunt terugspoelen in je Windows-gebruik, waarbij het scherm als het ware is opgenomen. Ook wordt het mogelijk om pc-audio direct te ondertitelen, ongeacht waar de audio vandaan komt. Of om afbeeldingen te genereren op basis van een schets in Paint. Al zullen de killer-apps waarschijnlijk van derde partijen komen. Zo zijn er al DJ-apps die met AI muziek kunnen mixen, of applicaties voor videobewerking die met een druk op de knop de achtergrond in een video kunnen vervangen.

Qualcomm wint op drie fronten van Intel

Als we het heel concreet maken, dan is Intel nu op drie fronten verslagen door Qualcomm en zal het aan de bak moeten om dat gat te dichten. Het eerste front is de NPU, met 40 TOPS is de Qualcomm-chip veel sneller dan de huidige Intel Core Ultra-chips, daar blijft de NPU steken op 10 TOPS. Met de iGPU erbij kunnen er 34 TOPS worden gehaald, maar dat is niet heel positief voor de accuduur.

Het tweede front is namelijk de accuduur. De ARM-chips van Qualcomm verbruiken veel minder energie dan hun tegenhangers van Intel. Dit is al jaren de reden dat smartphones allemaal ARM-chips gebruiken en geen Intel. Intel heeft dit wel geprobeerd, maar zonder succes. Hierdoor zien we bij veel bekende laptop-series van fabrikanten dat de accuduur nu tot wel 40 procent is toegenomen. Sommige laptops zouden wel 22 uur meegaan op een enkele lading.

Tot slot is het laatste front de prijs. Volgens Microsoft zijn alle 15 AI-pc’s die nu zijn aangekondigd stuk voor stuk goedkoper dan laptops met vergelijkbare configuraties van Intel. Het zou gemiddeld gaan om zo’n 200 dollar per laptop. Dat zou kunnen betekenen dat organisaties die laptops in bulk kopen, mogelijk ook eerder geneigd zijn om voor een Qualcomm AI-pc te kiezen. Dit en meer in de nieuwste aflevering van Techzine Talks, met Coen en Sander.

