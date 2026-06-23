Micron investeert in Anthropic en levert geheugen voor AI-infrastructuur

Micron Technology en Anthropic hebben een strategische samenwerking aangekondigd rond AI-infrastructuur. De chipfabrikant gaat geheugen- en opslagtechnologie leveren voor de systemen waarop Anthropic zijn AI-modellen ontwikkelt en uitrolt. Daarnaast neemt Micron deel aan de meest recente investeringsronde van het AI-bedrijf.

De overeenkomst onderstreept volgens Reuters hoe belangrijk gespecialiseerde hardware is geworden voor de ontwikkeling van geavanceerde AI-modellen. Terwijl AI-bedrijven miljarden investeren in nieuwe datacenters en rekenkracht, groeit ook de vraag naar geheugen- en opslagoplossingen die grote hoeveelheden data snel kunnen verwerken.

Anthropic, bekend van de Claude-modellen en programmeerassistent Claude Code, ziet geheugen en opslag als een cruciaal onderdeel van zijn infrastructuur. Medeoprichter en Chief Compute Officer Tom Brown stelt dat de prestaties van AI-systemen niet alleen afhangen van rekenkracht, maar ook van de efficiëntie van de onderliggende opslag- en geheugentechnologie.

Analyse van AI-workloads

Als onderdeel van de samenwerking gaan beide bedrijven onderzoeken hoe geheugen- en opslagsystemen zich gedragen onder zware AI-belasting. Daarbij kijken zij niet alleen naar de prestaties van afzonderlijke componenten, maar ook naar de interactie met de bredere infrastructuur waarop AI-modellen draaien.

Voor Micron biedt de overeenkomst een kans om zijn positie in de snelgroeiende AI-markt verder te versterken. Het bedrijf behoort tot de belangrijkste leveranciers van high-bandwidth memory (HBM), een type geheugen dat veel wordt gebruikt in AI-servers en systemen voor modeltraining.

Anthropic heeft de afgelopen periode meerdere grote overeenkomsten gesloten om de beschikbaarheid van infrastructuur veilig te stellen. Eerder maakte het bedrijf al samenwerkingen bekend met CoreWeave, Broadcom en SpaceX.

Claude ook intern ingezet

Micron gebruikt de AI-modellen van Anthropic inmiddels ook binnen de eigen organisatie. De technologie wordt toegepast bij softwareontwikkeling en agentische AI-toepassingen binnen onder meer engineering, productie en bedrijfsprocessen. Volgens Micron zal dat gebruik de komende tijd verder worden uitgebreid.

De financiële details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt. Ook de omvang van Microns deelname aan de meest recente financieringsronde van Anthropic blijft onbekend.

De samenwerking komt op een moment waarop Anthropic zich voorbereidt op een beursgang in de Verenigde Staten. Het bedrijf diende begin deze maand vertrouwelijk de benodigde documenten in bij toezichthouders. Eerder haalde Anthropic 65 miljard dollar op in een Series H-financieringsronde, waarmee de onderneming werd gewaardeerd op 965 miljard dollar. Daarmee behoort het bedrijf inmiddels tot de meest waardevolle AI-spelers ter wereld.