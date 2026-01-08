Anthropic wil 10 miljard ophalen met waardering van 350 miljard

Anthropic lijkt zich op te maken voor een van de grootste financieringsrondes ooit in de AI-sector. De ontwikkelaar van de Claude-chatbot is in gesprek met investeerders over een kapitaalinjectie van ongeveer 10 miljard dollar, waarbij het bedrijf zou worden gewaardeerd op circa 350 miljard dollar. Daarmee zou de waardering in korte tijd opnieuw fors stijgen.

Volgens berichtgeving van The Wall Street Journal nemen investeerder Coatue Management en het Singaporese staatsinvesteringsfonds GIC het voortouw bij deze ronde. Als de deal wordt afgerond, volgt die kort op eerdere megainvesteringen. In september haalde Anthropic al 13 miljard dollar op bij institutionele partijen. En later committeerden Microsoft en Nvidia zich aan een investering die kan oplopen tot 15 miljard dollar.

De sterke waarderingssprong volgt na de snelle omzetgroei van het bedrijf. Reuters meldde eerder dat Anthropic op schema ligt om 2025 af te sluiten met ongeveer 9 miljard dollar aan terugkerende jaarlijkse omzet. Interne verwachtingen zouden erop wijzen dat dat bedrag in 2026 bijna drie keer zo hoog kan uitvallen. Dit versterkt het vertrouwen van investeerders in het groeipad van het bedrijf.

Omvangrijk datacenterprogramma

Tegelijkertijd heeft Anthropic grote plannen voor zijn technologische infrastructuur. Het bedrijf werkt aan een omvangrijk datacenterprogramma met locaties in onder meer New York en Texas. Hiervoor trekt de onderneming in totaal zo’n 50 miljard dollar uit. Deze faciliteiten moeten naast een speciale cloudomgeving komen te draaien die Amazon Web Services eerder al voor Anthropic bouwde nabij Lake Michigan, met een investering van 11 miljard dollar. Volgens SiliconANGLE is de extra rekenkracht nodig om verdere verbeteringen aan de Claude-modellen mogelijk te maken.

Onlangs introduceerde Anthropic de nieuwste versie van zijn meest geavanceerde taalmodel, Claude Opus 4.5. Dit model laat duidelijke vooruitgang zien op complexe redeneertests en is bedoeld voor intensieve zakelijke toepassingen. Naast het uitbrengen van krachtigere modellen richt het bedrijf zich nadrukkelijk op het verlagen van kosten voor klanten. Nieuwe functies moeten het gebruik van infrastructuur efficiënter maken door slimmer om te gaan met de hoeveelheid data die het model verwerkt bij koppelingen met externe applicaties.

Ook op strategisch vlak beweegt Anthropic. Hoewel het bedrijf tot nu toe terughoudend is geweest met overnames, nam het recent de ontwikkelaar van de JavaScript-toolkit Bun over. Die technologie wordt ingezet om de programmeerassistent Claude Code verder te verbeteren. In de markt wordt bovendien gespeculeerd dat Anthropic, net als concurrent OpenAI, in de toekomst vaker naar acquisities kan kijken om zijn positie te versterken.

Analisten verwachten een beursgang

Als de nieuwe financieringsronde daadwerkelijk wordt afgerond, zou dit wel eens de laatste private kapitaalinjectie kunnen zijn. Anthropic zou inmiddels juridische adviseurs hebben ingeschakeld ter voorbereiding op een beursgang later dit jaar. Daarmee lijkt het bedrijf zich te positioneren voor een volgende fase, waarin het niet alleen technologisch maar ook financieel tot de absolute top van de AI-sector wil behoren.