MIH Group koopt Eurofiber Netz om Berlijns glasvezelnetwerk uit te breiden

MIH Management heeft deze week Eurofiber Netz in Berlijn overgenomen. De Duitse ontwikkelaar van glasvezelinfrastructuur koopt daarmee een netwerk dat meer dan 150.000 huishoudens in Berlijn bestrijkt. MIH is van plan het bedrijf te hernoemen tot mih Net Berlin en de focus te verleggen naar actieve commerciële exploitatie van de bestaande infrastructuur.

Eurofiber Netz heeft de afgelopen vijf jaar gewerkt aan de uitrol van een fiber-to-the-home (FTTH)-netwerk, verspreid over Berlijn. Nu er meer dan 150.000 huishoudens zijn aangesloten, gaat het bedrijf over van een uitbouwfase naar een fase van commerciële groei. Die verschuiving in prioriteiten was voor Eurofiber aanleiding om op zoek te gaan naar een strategische partner met praktische ervaring in netwerkexploitatie en de commerciële ontwikkeling van dergelijke partijen.

Eurofiber richt zich opnieuw op digitale B2B-infrastructuur

De verkoop laat zich eenvoudig verklaren. Eurofiber vaart namelijk al wat langer een andere strategische koers. Het bedrijf concentreert zich op zijn kernactiviteit, dus digitale B2B-infrastructuur in heel Europa, en trekt zich terug uit het beheer van residentiële netwerken in Duitsland. Eric Kuisch, COO van Eurofiber, bevestigde dit voornemen: “Deze stap ondersteunt de strategie van Eurofiber om zich te richten op zijn kernactiviteit: digitale B2B-infrastructuur in heel Europa, inclusief Duitsland.”

MIH Group krijgt een kant-en-klaar stedelijk glasvezelnetwerk in handen in de Duitse hoofdstad. Het in Horstmar (dichtbij de Nederlandse grens) gevestigde bedrijf beschrijft de aankoop als een logische uitbreiding van zijn strategie. Hierbij worden de aanleg, exploitatie en actieve commercialisering van hoogwaardige netwerken gecombineerd. Onder zijn nieuwe naam is het bedrijf van plan de commercialisering van het netwerk te intensiveren en de basis te leggen voor langetermijngroei in Berlijn. Hajriz Brčvak, oprichter en CEO van MIH Group, noemt de deal “een duidelijke weerspiegeling van onze uitgebreide strategie om de aanleg en exploitatie van glasvezelnetwerken te combineren met de actieve commercialisering van hoogwaardige netwerkinfrastructuur.”

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