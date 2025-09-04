Eurofiber en Antin kijken terug op tien jaar samenwerking

Eurofiber bestaat dit jaar 25 jaar en viert tevens een decennium samenwerking met investeerder Antin Infrastructure Partners. Sinds de overname in 2014 is het bedrijf uitgegroeid van een voornamelijk Nederlandse speler tot een internationale aanbieder van digitale infrastructuur.

Toen Antin Eurofiber inlijfde via het Flagship Fund II, bestond het netwerk uit 18.000 kilometer glasvezel, had het bedrijf zo’n 3.000 klanten en bedroeg de omzet 130 miljoen euro. Tien jaar later ligt die omzet boven de 300 miljoen euro, zijn er 9.000 klanten en strekt het netwerk zich uit over 76.000 kilometer in vier landen. In Nederland geldt Eurofiber inmiddels als de leidende B2B-aanbieder van glasvezelverbindingen.

De groei kwam tot stand via zowel investeringen als overnames. Sinds 2014 werd meer dan anderhalf miljard euro gestoken in uitbreiding van de infrastructuur. In 2015 volgde de overname van B-Telecom in België, goed voor landelijke dekking en 7.500 kilometer extra netwerk. Een jaar later kwam Dataplace erbij, waarmee Eurofiber ook regionale edge-datacenters toevoegde aan zijn portfolio. De divisie Cloud Infra omvat inmiddels elf datacenters in Nederland en Frankrijk met een gezamenlijke capaciteit van 24 megawatt.

De internationale ambities kregen een impuls in 2019 met de overname van Eurafibre, Eura DC en ATE in Noord-Frankrijk. Dat vormt de basis voor een landelijk netwerk dat in 2025 dekking moet bieden in 25 stedelijke gebieden. Tegelijkertijd werd een International Business Unit opgericht om carriers en hyperscalers te bedienen.

Verschillende joint ventures

Joint ventures droegen eveneens bij aan de uitbreiding. Zo werd in 2020 in België het bedrijf Unifiber opgericht met Proximus en in Berlijn Eurofiber Netz met Vattenfall. Deze projecten hebben inmiddels een footprint van 360.000 woningen gerealiseerd en moeten doorgroeien naar 1,1 miljoen. Providers zoals Proximus, Vodafone en Telefónica maken al gebruik van deze infrastructuur. In datzelfde jaar werd pensioenbelegger PGGM mede-aandeelhouder, waarbij Antin zijn meerderheidsbelang behield.

In Duitsland volgde in 2021 een uitbreiding via NGN, waarmee nog eens 19.000 kilometer glasvezel aan het pan-Europese netwerk werd toegevoegd.

Naast schaalvergroting legt Eurofiber de nadruk op duurzaamheid. In 2024 ontving het bedrijf een Platinum-score van EcoVadis en behoort daarmee tot de 1 procent best scorende ondernemingen wereldwijd. Eurofiber committeerde zich bovendien aan een langetermijndoel om in 2040 klimaatneutraal te opereren, een plan dat is goedgekeurd door het Science Based Targets Initiative.

Op technologisch vlak richt Eurofiber zich op quantumveilige netwerken. Met Quantum Key Distribution (QKD) ontwikkelt het oplossingen die digitale communicatie moeten beschermen tegen toekomstige dreigingen. In de haven van Rotterdam is een van de eerste operationele toepassingen hiervan gerealiseerd.

De focus op innovatie leverde de afgelopen jaren meerdere onderscheidingen op, zoals IT Infrastructure Innovator of the Year in België en Networking & Edge Innovator of the Year in Nederland.