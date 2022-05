Open Dutch Fiber neemt E-Fiber over. Beide organisaties leggen en beheren glasvezelnetwerken in Nederland.

E-Fiber sloot in de afgelopen tien jaar meer dan 100.000 adressen aan. De operator is relatief jong. Het netwerk wordt door kleinere providers gebruikt, waaronder Freedom Internet, Tweak en MultiFiber.

E-Fiber werd in 2018 overgenomen door Arcus, de huidige eigenaar. Oprichter Eric Vos bleef aan boord. In de afgelopen vier jaar steeg het aantal glasvezelaansluitingen met 700 procent. Vos blikt terug op een goede periode. “De samenwerking stelde ons in staat om het groeitempo te versnellen, in een periode waarin veel gemeenten in Nederland er steeds meer op gebrand waren om toegang te verlenen tot de snelste breedbandinfrastructuur.”

De aankoopprijs is niet bekend. De huidige projecten van E-Fiber gaan door, maar het is niet duidelijk of de organisatie haar naam en bestuur behoudt. Een ding is zeker: het marktaandeel van Open Dutch Fiber (ODF) vergroot.

Open Dutch Fiber

Open Dutch Fiber werd in 2021 opgericht als joint venture van investeerders KKR en Deutsche Telekom Capital Partners. De operator is verantwoordelijk voor meer dan 400.000 glasvezelverbindingen. De ambitie is om in de komende jaren één miljoen huishoudens aan te sluiten. De overname van E-Fiber helpt de organisatie op weg.

“Dit is een logische stap”, zegt Floris van den Broek Co-CEO van ODF. “Hiermee breiden we ons netwerk aanzienlijk uit. Klanten van ODF en E-Fiber kunnen hiervan profiteren en diensten aanbieden aan eindklanten via zowel ODF- als E-fiber netwerken.”

ODF en T-Mobile Nederland

De meeste aansluitingen van T-Mobile Nederland draaien op het netwerk van Open Dutch Fiber. T-Mobile Nederland werd onlangs voor 5,1 miljard euro verkocht aan investeerders Apax Partners en Warburg Pincus. Het management liet weten dat de overname geen gevolgen heeft voor Nederlandse klanten. De samenwerking met Open Dutch Fiber blijft intact.