Eurofiber verkoopt belang in Unifiber aan Proximus

Eurofiber verkoopt zijn meerderheidsbelang in glasvezeljoint venture Unifiber aan Proximus. Met de transactie krijgt de Belgische telecomoperator volledige controle over het FTTH-netwerk dat de afgelopen jaren in Wallonië is uitgerold. De verkoop waardeert het belang van Eurofiber op 75 miljoen euro. De totale ondernemingswaarde van Unifiber ligt volgens de betrokken partijen rond de 560 miljoen euro.

Unifiber werd in 2021 opgericht door Eurofiber en Proximus om de aanleg van glasvezelverbindingen tot in huis in middelgrote Waalse steden te versnellen. Sindsdien zijn ongeveer 230.000 woningen en bedrijven aangesloten. In totaal zijn inmiddels meer dan 300.000 adressen bereikbaar via het netwerk.

Volgens Eurofiber past de verkoop in een eerder afgesproken strategie waarbij het bedrijf zich vooral richt op zakelijke digitale infrastructuurdiensten. Chief Operating Officer Eric Kuisch stelt dat Eurofiber samen met Proximus de basis heeft gelegd voor een open glasvezelnetwerk in Wallonië. Nu de uitrol volgens planning verloopt en Unifiber een stevige marktpositie heeft opgebouwd, noemt hij het een logisch moment om het belang over te dragen aan Proximus. Tegelijkertijd wil Eurofiber zich sterker concentreren op zijn kernactiviteiten rond B2B-connectiviteit in Europa.

Focus op zakelijke infrastructuur

Eurofiber benadrukt dat België voor het bedrijf een belangrijke markt blijft. Het concern blijft zakelijke connectiviteitsdiensten leveren via het netwerk van Unifiber. Daarmee verandert er volgens het bedrijf weinig voor bestaande zakelijke klanten en partners.

Ook het open-accessmodel van het netwerk blijft behouden. Dat betekent dat verschillende serviceproviders toegang kunnen blijven krijgen tot de glasvezelinfrastructuur van Unifiber, in plaats van dat het netwerk exclusief door één partij wordt gebruikt.

Met de volledige overname verstevigt Proximus zijn positie op de Belgische glasvezelmarkt. Telecombedrijven investeren de afgelopen jaren fors in FTTH-netwerken om te voldoen aan de groeiende vraag naar hoge bandbreedtes en digitale diensten. Vooral in België is de uitrol van glasvezel lange tijd achtergebleven bij andere Europese landen, waardoor operators momenteel versneld investeren in nieuwe infrastructuur.