Investeringen in AI-datacenters komen in 2026 uit op 27,5 miljard

De wereldwijde uitgaven aan AI-datacenters zijn in 2025 uitgekomen op ruim 300 miljard dollar. Dat is zestig procent meer dan een jaar eerder. Volgens marktonderzoeker Intersect360 Research blijft de markt groeien, maar neemt het tempo later in dit decennium af zodra de eerste grenzen van het huidige investeringsmodel zichtbaar worden.

Het onderzoeksbureau baseert zijn conclusies op enquêtes onder leden van zijn HPC-AI Leadership Organization (HALO) en een studie onder 458 ondernemingen met een jaaromzet van minimaal 10 miljoen dollar. Daarmee ontstaat volgens Intersect360 een breed beeld van investeringen in AI-infrastructuur, van datacenters en GPU’s tot opslag, netwerken en software.

Het grootste deel van de investeringen komt van hyperscalers, schrijft HPCwire. Bedrijven als Google, Meta, Alibaba en ByteDance waren samen met gespecialiseerde AI-cloudproviders goed voor circa 216 miljard dollar. Een jaar eerder lag dat bedrag rond de 120 miljard dollar.

Analist Antonia Maar van Intersect360 merkt op dat de groei lager ligt dan de uitzonderlijke piek van 2024, maar nog altijd indrukwekkend is gezien de omvang van de markt.

AI verdringt traditionele HPC

Intersect360 voegt traditionele HPC en enterprise AI voortaan samen in één categorie. Volgens CEO Addison Snell weerspiegelt dat de praktijk: vrijwel alle organisaties die investeren in high-performance computing combineren dit inmiddels met AI-projecten.

Uit het onderzoek blijkt dat 94 procent van de ondervraagde organisaties geld uitgeeft aan AI, HPC of beide. Zuivere HPC-omgevingen zonder AI zijn zeldzaam geworden.

Hoewel de investeringen blijven stijgen, verwacht Intersect360 dat de groei vanaf het einde van dit decennium afzwakt. Voor de totale datacentermarkt voorziet het bureau tot 2030 een gemiddelde jaarlijkse groei van zeven procent. AI-versnelde systemen groeien naar verwachting met elf procent per jaar.

Volgens Maar lopen hyperscalers uiteindelijk tegen praktische grenzen aan op het gebied van capaciteit, energie en rendement. Snell wijst daarnaast op de vraag hoe de enorme AI-investeringen zich uiteindelijk moeten terugverdienen. Hij verwacht geen instorting van de markt, maar wel een periode waarin verwachtingen en businessmodellen worden bijgesteld.

Cloud wint terrein

Binnen het zakelijke segment blijft AI de belangrijkste groeimotor. HPC groeit nog wel, maar verliest relatief terrein doordat AI-investeringen veel sneller toenemen.

Daarnaast ziet Intersect360 een verdere verschuiving naar cloudomgevingen. Organisaties kiezen vaak nog voor hybride modellen vanwege kosten en datasoevereiniteit, maar leveranciers richten hun innovaties steeds meer op hyperscale- en cloudplatformen.

Voor enterprise AI-systemen verwacht het bureau een stijging van circa 22,5 miljard dollar in 2025 naar 27,5 miljard dollar in 2026. Rond 2029 wordt een piek van ruim 40 miljard dollar voorzien.

Energie als rem

Voor de langere termijn noemt Intersect360 energievoorziening als grootste uitdaging. Ook geopolitieke spanningen, datasoevereiniteit en nieuwe technologieën zoals quantumcomputing kunnen de markt beïnvloeden.

Toch blijft het onderzoeksbureau positief over de toekomst. Intersect360 verwacht dat AI een vergelijkbaar traject volgt als internet rond de eeuwwisseling: eerst een periode van oververhitting, daarna een correctie en vervolgens langdurige groei. Tegen 2040 zouden de jaarlijkse investeringen in AI-datacenters daardoor kunnen oplopen tot meer dan 1 biljoen dollar.