In 2029 is de datacentermarkt 500 miljard waard

Onderzoek van DLA Piper voorspelt dat de wereldwijde datacentermarkt bijna 500 miljard dollar waard zal zijn in 2029. Eind 2024 zal het nog grofweg 300 miljard dollar waard zijn.

Dat stelt TMT Finance, dat in opdracht van juridische firma DLA Piper het onderzoek uitvoerde. De CAGR (compound annual growth rate) betreft volgens de onderzoekers gemiddeld 10 procent de komende vijf jaar.

Natuurlijk AI

Voor het onderzoek sprak TMT Finance met 176 executives. 70 procent van hen voorspelt dat er meer investeringen in datacenters worden gedaan in de komende twee jaar. Voornamelijk AI zal voor de groei zorgen, luidt de geheel onverrassende voorspelling.

Wel spreken vrijwel alle geënquêteerden hun twijfels uit over de beschikbaarheid van genoeg stroom: 98 procent. Netcongestie is een wereldwijd probleem en had volgens experts al geruime tijd van tevoren aangepakt moeten worden. Voor de komende jaren betekent het in ieder geval dat de datacentermarkt steeds moeilijker aan de vraag kan voldoen.

Anthony Day van DLA Piper spreekt over de noodzaak om meer dan alleen investeringen te bieden aan de datacentermarkt. Er is ook “een duidelijk raamwerk” nodig, stelt Day, om de “coördinatie tussen beleidsmakers, investeerders en leveranciers van stroom” te garanderen.

Is duurzaamheid wel mogelijk?

De spanning tussen extra vraag en een maar moeilijk groeiend aanbod stelt datacenter-uitbaters in staat hogere prijzen te rekenen. Maar de inperkingen op stroom leiden tegelijkertijd gemiste kansen voor hen op. Is er een mogelijkheid om te verduurzamen, ondanks dat AI in opkomst is? Daarover ging Techzine begin dit jaar in gesprek met Vertiv.

