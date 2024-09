De impact van AI op datacenters

We kunnen het vergelijken met het uitvinden van het wiel enkele duizenden jaren geleden; de grote sprong voorwaarts van kunstmatige intelligentie (AI) zorgt voor veel nieuwe mogelijkheden. Niet alleen de consument is slechts een muisklik verwijderd van tools als ChatGPT en Midjourney, ook bedrijven zien de kracht en het nut van AI. In iedere industrie wordt er momenteel gezocht naar AI-functionaliteiten die processen verbeteren en bedrijfsvoering efficiënter maken, zo ook de datacenterindustrie.

Voor het trainen en leveren van AI-functionaliteiten zijn er grote hoeveelheden rekenkracht en dataopslag nodig. Datacenters zijn hier de ruggengraat van een nieuwe, technologie gedreven wereld. Maar deze toegenomen vraag vereist ook dat datacenters zélf nieuwe AI-technologieën gebruiken om een effectievere, veiligere en efficiëntere service te bieden.

Belang van efficiëntie

Datacenters lijken al enige tijd de weg van AI ingeslagen te zijn. Uit onderzoek blijkt dat 57 procent van de datacentersbeheerders een AI-model vertrouwt om operationele beslissingen te nemen – een stijging van bijna 20 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.



Een goed voorbeeld van efficiëntiewinst binnen datacenters zijn de koelsystemen. Het leveren van het benodigde vermogen en de vereiste opslagcapaciteit voor moderne computers produceert een grote hoeveelheid warmte. Door AI te gebruiken om hardware efficiënter te koelen, kunnen leveranciers kosten besparen en de energie-efficiëntie verbeteren. De AI-implementatie van Google heeft bijvoorbeeld de koelingskosten met 40 procent verlaagd.

De stand van zaken

Moderne bedrijven draaien veeleisende workloads op datacenterinfrastructuur. Vanwege deze grootschalige inspanning wordt voorspeld dat het trainen en implementeren van generatieve AI-modellen tegen 2028 ruim 71 miljard euro zal kosten. Maar wat betekent dit precies voor datacenters? Om de stroom, opslag en connectiviteit te bieden die deze nieuwe en huidige technologie vereisen, moeten datacenters op veel gebieden efficiënter worden. Sommige leveranciers van datacenterservices zijn hier al mee begonnen:



Het is mogelijk voor datacenters om hun workloadmanagement te verbeteren door het gebruik van AI. Door deze verbeterslag te maken is het mogelijk om hardware- en netwerkservices efficiënter te gebruiken, downtime te voorkomen en een voortdurend hoog serviceniveau te bieden.



Een andere manier waarop datacenters AI al kunnen inzetten is op het gebied van voorspellend onderhoud. AI-algoritmen kunnen namelijk problemen opsporen vóórdat deze zich voordoen. Dit resulteert in een verlaagde downtime en kosten. Uit onderzoek van McKinsey blijkt zelfs dat door het combineren van voorspellende AI-modellen met Internet of Things (IoT)-apparaten, sommige bedrijven hun onderhoudskosten drastisch verlaagd hebben.



AI-algoritmen en -technieken spelen ook een grote rol bij de verwerking, opslag en beveiliging van data. Ze analyseren gegevens, comprimeren informatie, detecteren afwijkingen en voorspellen beveiligingsrisico’s. AI helpt bij het beschermen van bedrijfskritische uptime, betrouwbaarheid en integriteit van gegevens – door het hele proces.

Datacenters: de weg vooruit in een digitaal tijdperk

In het snel evoluerende digitale tijdperk spelen datacenters een cruciale rol bij het bieden van efficiënte diensten. Om relevant te blijven, moeten ze zich aanpassen aan de opkomende AI-revolutie. Dit vereist zorgvuldig beheer van AI, in lijn met juridische en ethische normen, duurzaamheidsoverwegingen en transparantie. Het doel is een verantwoord en effectief gebruik van AI-technologie in datacenteractiviteiten, waarbij technologische vooruitgang wordt gecombineerd met respect voor ethiek en wetgeving. Deze aanpak stelt datacenters in staat een leidende rol te spelen in het bevorderen van een duurzame, ethische, en innovatieve digitale toekomst.

Dit is een ingezonden bijdrage van Digital Realty. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.