Organisaties gaan dit jaar tot 17,1 miljard euro investering in datacenterinfrastructuur, 25 procent meer dan in 2021. Dat stellen marktexperts van de Dell’Oro Group op basis van onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat organisaties in het eerste kwartaal van 2022 meer geld hebben uitgegeven aan datacenterinfrastructuur. Ook voor de rest van dit jaar liggen de uitgaven hoog. De experts verwachten dat uitgaven in de komende drie kwartalen met 25 procent zullen toenemen tot 18 miljard dollar (17,1 miljard euro).

De toename is het gevolg van de grote vraag naar clouddiensten. Hyperscalers als Google, AWS en Microsoft zijn hierdoor bijvoorbeeld genoodzaakt nieuwe cloudomgevingen uit te rollen en hogere kosten per infrastructuuronderdeel te rekenen. Voor dit jaar verwachten de experts dat hyperscalers en andere cloudaanbieders tot 30 nieuwe cloudregio’s toevoegen. Ook verwachten de experts dat de prijzen voor rekenkracht gaan toenemen door de komst van nieuwe Intel- en AMD-processorseries.

Schaarste in de supply chain

De groeiende vraag naar datacenterdiensten is het gevolg van onderdeeltekorten na de pandemie, waaronder processors. Er werd verwacht dat deze schaarste tegen het eind van de pandemie opgelost zou zijn, maar het blijft voorlopig aanhouden. Dit leidt tot hogere kosten die aan eindklanten worden doorgerekend.

Grote hyperscalers kunnen deze hogere kosten maskeren door hardware grootschalig uit te blijven rollen. Kleinere datacenteraanbieders en individuele bedrijven kunnen dit niet. Zij kunnen zich minder machines veroorloven en dus minder capaciteit. Volgens Dell’Oro gaan eindklanten als gevolg naar de mogelijkheden van public cloud kijken in plaats van zelf capaciteit te regelen of bij een kleinere aanbieder af te nemen. Zo spelen eindklanten hyperscalers in de kaart.

Opkomst accelerated computing

Verder signaleren de marktexperts dat de groei van de uitgaven aan datacenterapparatuur het gevolg is van de introductie van meer specialistische datacenterdiensten. Denk daarbij aan de opkomst van accelerated computing, zoals AI en ML deployments. Bedrijven raken steeds vaker met deze technologieën vertrouwd, zodat zij uiteindelijk ook voor hun eigen datacenters nieuwe hardware gaan kopen. Vandaar stellen de experts stellen dat de markt voor datacenterapparatuur zeker tot eind 2023 flink aan schommelingen onderhevig zal zijn.

